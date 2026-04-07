Slot : « Mon équipe à montré qu’on pouvait battre les meilleurs équipes d’Europe »

Le PSG et Liverpool s’affrontent demain soir en quart de finale aller de la Ligue des champions. Arne Slot, toujours impressionné par le PSG, croit en les chances de son équipe.

Un peu plus d’un an après leur double confrontation en huitièmes de finale, le PSG et Liverpool se retrouvent en Ligue des champions lors de cet exercice 2025-2026, cette fois-ci en quart de finale. Demain soir (21 heures, Canal Plus), le club de la capitale reçoit les Reds au Parc des Princes pour la manche aller. À la veille de cette rencontre, Arne Slot s’est présenté en conférence de presse. Le coach néerlandais n’a pas caché son admiration pour le PSG, avant d’évoquer les chances de son équipe face aux champions d’Europe en titre.

Le match contre le PSG

« Ça va se jouer dans les 35 premières minutes. Ce n’est pas la première fois qu’on se fait punir dans ces débuts de match. Ces 35 premières minutes doivent nous donner confiance contre une équipe comme le PSG, qui est une équipe compliquée à manier. Ça sera un challenge de la première à la dernière minute. L’année dernière, on méritait de perdre 4-0. Mais c’est la beauté du foot, on a volé le match. »

Le statut de favori

« Je ne crois pas au statut de favori ou pas. Les deux équipes peuvent jouer les yeux dans les yeux. L’année dernière, on méritait de perdre 4-0 à l’aller et on a gagné 1-0. La grosse différence entre les deux équipes, c’est que l’effectif du PSG est resté plutôt similaire. Notre équipe sera vraiment très différente de celle de la saison dernière. »

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Le PSG

« J’ai regardé pas mal de matchs de Paris et je suis toujours très impressionné, voire plus impressionné encore. Ils ont encore plus de rotations. Mais les détails comptent beaucoup à ce niveau-là, c’est ce qui a fait la différence l’année dernière. »

La capacité de son équipe à embêter le PSG

« Les résultats n’ont pas été constants cette saison. C’est comme dans l’histoire de ce club, on a réussi à revenir plusieurs fois. Il faut qu’on montre ce visage, se relever après ce genre de déception. Comme on l’a fait l’année dernière à la maison. Ce groupe a montré qu’il était capable de revenir de situations difficiles, comme de multiples fois dans l’histoire du club. Mon équipe a montré plusieurs fois dans les gros matchs qu’on était capables de battre les meilleures équipes en Europe. »





