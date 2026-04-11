Slot : « On aura l’occasion de montrer qu’on peut être bien plus compétitifs »

Mercredi soir, le PSG a surclassé Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Arne Slot, qui a reconnu la supériorité du PSG, estime que son équipe sera plus compétitive à Anfield.

Sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a largement dominé Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens, qui se sont procurés de très nombreuses occasions, ne se sont imposés que de deux buts face aux Reds (2-0). Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG voudra terminer le travail sur la pelouse d’Anfield et se qualifier pour les demi-finales. Arne Slot, le coach de Liverpool, assure que son équipe montrera un tout autre visage à domicile contre les Rouge & Bleu.

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« C’est juste de reconnaître qu’on a été surpassés pendant 90 minutes«

« C’est juste de reconnaître qu’on a été surpassés pendant 90 minutes. On a affronté les champions d’Europe et on a démontré qu’on n’était pas au niveau où l’on souhaitait être. Mais l’aspect positif, c’est qu’on aura l’occasion de montrer dans quatre jours qu’on peut être bien plus compétitifs qu’on ne l’a été il y a deux jours, lance Arne Slot en conférence de presse dans des propos relayés par Foot Mercato. Cela nous montre aussi que si nous voulons continuer à progresser. (…) Tous nos joueurs ne sont pas capables de disputer un autre match intense dans quelques jours, alors voyons ce que la composition nous réserve. C’est vrai que, par rapport à l’ensemble de la saison, c’est la meilleure période en termes de joueurs disponibles. Mais quand je regarde ma liste, je vois trois défenseurs blessés – Bradley, Leoni et Endo – et deux joueurs pour lesquels je m’inquiète pour demain : Gomez et Frimpong. Face au PSG, on avait le meilleur banc de toute la saison (en termes de profondeur, ndlr), mais parfois, les choses ne sont pas aussi bonnes qu’elles en ont l’air. »