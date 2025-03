Slot : « On n’avait pas encore rencontré une équipe avec autant de qualités et d’intensité »

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG aura pour ambition de renverser Liverpool en huitième de finale retour de Ligue des champions.

Le PSG est plein d’espoirs avant son huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool. Malgré la défaite cruelle de l’aller (0-1), les Rouge & Bleu croient en l’exploit à Anfield. En face, les Reds devront gérer ce résultat après avoir grandement souffert au Parc des Princes. Présent en conférence de presse d’avant-match ce lundi, l’entraineur, Arne Slot, a une nouvelle fois salué le collectif de l’équipe de Luis Enrique, dans des propos rapportés par L’Equipe. Extraits choisis.

Luis Enrique a dit que le vainqueur de ce match peut aller en finale de Ligue des champions

« Après ce match, la route sera encore longue, mais on sait déjà contre qui on va jouer éventuellement, Aston Villa ou Bruges (en quarts de finale), puis Arsenal ou Real Madrid (en demi-finales), de très bonnes équipes. Mais là où je suis d’accord avec lui, c’est que les deux équipes, avec quelques autres, peuvent aller en finale, elles ont la qualité pour cela. Le PSG n’a pas rien à perdre : il a un match à perdre, et nous aussi. Ils sont à ce niveau depuis longtemps, ils étaient en demi-finales l’an passé alors qu’on ne jouait même pas en C1. Ils sont habitués à aller loin. »

Que devra faire son équipe pour se qualifier ?

« Je n’ai pas du tout été surpris par le match des Parisiens, ils m’ont beaucoup impressionné. Mais même avant ce match, j’ai été impressionné par leur intensité, leur cohésion, les permutations de leur milieu. Des gens ont dit qu’on n’a pas bien joué la semaine dernière, mais je ne suis pas d’accord, c’est eux qui ont été très, très bons. On n’avait pas encore rencontré une équipe avec autant de qualités et d’intensité. Mais je pense qu’on peut faire mieux, cette fois, surtout avec l’aide du public. »

A-t-il besoin de la possession pour voir son équipe s’exprimer ?

« On voudrait garder beaucoup plus le ballon que la semaine dernière. Mais même quand ils ne l’ont pas, ils ont un haut niveau d’intensité qui leur permet d’avoir des occasions, parce qu’ils nous ont pris le ballon quand on essayait de construire. Mais à la 87e minute, sur du jeu long, on a trouvé l’occasion parce qu’ils étaient très ouverts. J’ai vu beaucoup d’autres situations où on aurait pu faire mieux, mais leur pressing nous a fatigués, et il nous a manqué de la lucidité pour exécuter nos actions. On sait qu’on peut faire mieux, mais je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent qu’on a mal joué. Il faut reconnaître le match incroyable du PSG. »

Quelle attitude à adopter avec cet avantage au score ?

« On ne voulait pas jouer si bas, la semaine dernière, on aurait préféré jouer autrement. On veut jouer un autre match, on ne joue pas pour un nul, on veut gagner, et posséder le ballon. Après, on parle beaucoup des 27 tirs, mais ce n’était pas 27 tirs cadrés. Alisson a fait deux ou trois arrêts fantastiques, d’accord, mais beaucoup de tirs étaient lointains, ou pas cadrés. »

Est-ce vraiment du 50-50 ?

« Oui, peut-être. À l’aller, le résultat a été pour nous, la performance pour eux. Ils sont capables de marquer n’importe où. On mène 1-0, on a beaucoup de confiance, mais eux aussi, après le match aller… »