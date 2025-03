Slot : « Une confrontation que tous les amoureux de football vont vouloir voir »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG et Liverpool s’affrontent en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Arne Slot s’est présenté en conférence de presse.

C’est l’un des chocs de ces huitièmes de finale de la Ligue des champions. Qualifié après avoir battu Brest en barrage, le PSG a hérité de Liverpool, le meilleur club de la phase de ligue de la Champions League. Les deux équipes sont sur des dynamiques exceptionnelles et cette double confrontation s’annonce palpitante. À la veille de cette première manche au Parc des Princes, Arne Slot s’est présenté en conférence de presse. Le coach des Reds a encensé son homologue Luis Enrique avant de se montrer dithyrambique sur le PSG.

Finir premier et affronter le PSG

« C’est clair que ce n’est pas un cadeau… Le PSG est l’une des meilleures équipes d’Europe, tout le monde est d’accord là-dessus. C’est une confrontation que tous les amoureux de football vont vouloir voir. Les deux équipes marquent beaucoup de buts, sont excellentes avec et sans le ballon. Sans manquer de respect à Benfica, nous aurions préféré les jouer plutôt que le PSG. Mais il faut accepter le tirage au sort. »

Luis Enrique

« Luis Enrique a fait beaucoup de très bonnes choses cette saison, notamment au mercato. J’imagine qu’il est assez content de ce qu’il a créé, notamment quand on voit le niveau de Dembélé actuellement. Luis Enrique était déjà en demi-finales l’an dernier, et l’équipe est encore meilleure cette année. »

Les forces du PSG

« Ils sont intenses, quand ils ont et qu’ils n’ont pas le ballon. Mais nous aussi, nous sommes intenses. C’est très difficile de juger avant le match, on peut difficilement comparer sans voir. Mais demain, on verra. Et j’espère qu’on pourra conserver le ballon comme nous le faisons habituellement. »

A voir aussi : Hoarau : « Collectivement, pour moi, le PSG est meilleur que Liverpool »

La Ligue 1

« Je ne comprends pas qu’elle soit décriée. Je mets ce championnat assez haut. J’ai affronté pas mal d’équipes de ce championnat, qui est meilleur que d’autres. Je ne vais pas forcément me faire beaucoup d’amis dans d’autres pays, mais les équipes françaises ont réussi à faire de bonnes choses. L’équipe nationale est l’une des meilleures au monde. Le PSG est bien au-dessus du championnat, mais la Ligue 1 est un beau championnat et Paris mérite après tout le travail qu’ils ont fait dans ce championnat et en Europe. »

Son joueur, Wataru Endo, également présent en conférence de presse, n’a pas caché sa joie de jouer contre le PSG. « Dès que j’ai vu le tirage, j’étais très excité. Le PSG est une très bonne équipe. Elle a très bien joué jusqu’à présent. Tout le monde est excité à l’idée de jouer contre eux. »