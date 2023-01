Le PSG a concédé le match nul dans les dernières secondes contre Reims ce soir (1-1) en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Titulaire sur le côté droit de l’attaque parisienne, Carlos Soler a une nouvelle fois été fantomatique (noté 3 par la rédaction de CS). L’international espagnol n’a pas caché pas que cette rencontre a été difficile avant d’expliquer que son équipe allait repartir de l’avant dans une période cruciale pour sa saison.

« Ça a été un match très difficile. Déjà, en première période, on a vu que Reims arrivait à nous compliquer la tâche. On le savait. Nous n’avons pas réussi à casser leurs lignes défensives. En deuxième période, nous avons finalement réussi à marquer, et on a eu de nombreuses occasions. Au final, ils obtiennent le match nul sur leur ultime occasion, regrette Soler pour PSG TV. Ils ont eu des opportunités. C’est compliqué parce qu’on voulait gagner et remettre de la distance avec nos rivaux au championnat car ils avaient tous été tenus en échec ce week-end. Ça n’a pas été le cas ce soir, à nous maintenant de repartir de l’avant sur les prochains matches qui seront très importants. »