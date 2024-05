Soler : « Mon but, volontaire ? Non, je voulais centrer »

Pour son dernier match de Ligue 1 de la saison, le PSG affrontait le FC Metz ce dimanche soir. Dans un match maîtrisé, le club de la capitale s’est imposé sans forcer (0-2).

Une semaine avant la finale de la Coupe de France contre Lyon, le PSG affrontait le FC Metz ce dimanche soir. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de réaliser une nouvelle revue d’effectif en se passant de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Marquinhos et Gianluigi Donnarumma. Senny Mayulu, Manuel Ugarte, Keylor Navas ou bien encore Nordi Mukiele étaient titulaires. Dans un match totalement maîtrisé, les Parisiens ont rapidement fait la différence grâce à des buts de Carlos Soler (7e) et Kang-in Lee (12e). La seconde période a été beaucoup moins emballante, Metz se recroquevillant devant son but, le PSG ne mettant pas de vitesse pour déstabiliser les Messins. Les Parisiens s’imposeront finalement de deux buts (0-2). Au micro de Canal Plus Sport 360, Carlos Soler est revenu sur cette victoire parisienne.

« En seconde période, Metz ne voulait pas encaisser de but »

« Ce n’était pas un match facile. Nous sommes champions. Nous nous en sommes bien sortis, surtout en première mi-temps. En seconde période, Metz ne voulait pas encaisser de but. Donc cela a été difficile. Finalement, nous avons rapporté les trois points, donc nous sommes très contents. Mon but, c’est volontaire ? Non. Je voulais centrer pour Kang-In Lee ou Asensio je ne me souviens pas. Je voulais centrer, mais finalement, je l’ai mise au fond. Je suis content.«