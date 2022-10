Titulaire dans le milieu à trois du PSG en compagnie de Marco Verratti et Vitinha, Carlos Soler a livré une belle prestation (noté 6,5 par la rédaction de CS) contre Troyes (4-3). L’Espagnol a marqué un but et provoqué un penalty. Au micro de PSG TV, l’ancien valencian a salué le caractère de son équipe lors de ce succès important.

« Ça a été un match très difficile. Nous avons dû revenir deux fois au score. Ils ont été très efficaces, surtout en contre-attaque. Avec leur vitesse, ils nous ont fait très mal sur ces contres. Donc oui, nous avons montré beaucoup de caractère, et montré toute la qualité de notre équipe. Nous avons trouvé les ressources nécessaires pour ramener 3 points importants. »

« Un jour particulier pour moi car c’était ma première titularisation au Parc des Princes«

Le numéro 28 du PSG qui est ensuite revenu sur sa première titularisation au Parc des Princes. « Aujourd’hui c’était un jour particulier pour moi car c’était ma première titularisation au Parc des Princes. Je n’avais pas trop eu la chance de jouer ici, à part mardi où j’ai pu jouer et marquer. Aujourd’hui je suis très heureux d’avoir pu aider l’équipe. Il faut que je continue de travailler après ma période d’adaptation. Je me sens de mieux en mieux, et je profite de pouvoir jouer avec mes coéquipiers. »

En zone mixte, Carlos Soler est revenu sur sa semaine prolifique avec ses deux premiers buts avec le PSG. « C’est vrai que je n’ai pas pu disputer beaucoup de minutes. Je savais en venant ici, dans un club aussi énorme, ce serait compliqué. Ce soir j’ai pu jouer et marquer. Je me sens bien. C’est vrai que ça a été une semaine spéciale pour moi. Je suis très heureux. » Il a aussi évoqué Neymar et Lionel Messi. « C’est toujours un plaisir de jouer avec les meilleurs joueurs du monde, louange le numéro 28 du PSG dans des propos relayés par Le Parisien. J’ai souffert face à eux en Espagne et là ce sont mes coéquipiers Je suis heureux de jouer avec eux, avec ce club, devant ces supporters. Depuis mon arrivée c’est merveilleux.Je travaille beaucoup et je vais continuer. »