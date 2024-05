Lors du mercato estival, le PSG pourrait voir son effectif fortement chamboulé. Plusieurs joueurs seraient invités à quitter le club de la capitale, n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique.

L’été dernier, le PSG a fortement renouvelé son effectif avec de très nombreuses arrivées et plusieurs départs de grands joueurs. Lors du prochain mercato estival, cet effectif pourrait de nouveau être chamboulé. Le Parisien explique que depuis plusieurs semaines, les dirigeants du PSG ont posé les grandes lignes directrices de cette période du mercato. Si Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa ont officialisé leur départ du PSG, ils ne seront pas les seuls à quitter le navire des Rouge & Bleu cet été. De retour au Campus PSG après son grave accident de cheval il y a un an, Sergio Rico arrive en fin de contrat le 30 juin. « Des discussions devraient avoir lieu avec ses agents après la finale de la Coupe de France mais, pour l’heure, le joueur n’a pas eu de signaux sur une éventuelle prolongation », avance le quotidien francilien. C’est la même chose pour Alexandre Letellier. « Formé à Paris, le portier représentait un atout pour les listes UEFA en vue de la Ligue des champions mais le contingent de joueur formé au club dans l’effectif parisien a augmenté. » Le Parisien explique que le gardien, dans le viseur de la Real Saragosse en deuxième division espagnole, a des chances de quitter le PSG.

A voir aussi : Luis Campos restera au PSG la saison prochaine

En attaque, aucun départ envisagé

En défense, Nordi Mukiele, qui souhaitait déjà partir du PSG cet hiver, ne sera pas retenu, lui qui ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Arrivé libre de tout contrat l’été dernier, Milan Skriniar a déçu cette saison. « Son profil ne colle pas vraiment aux qualités souhaitées par Luis Enrique et son staff, qui l’ont signalé assez rapidement dans la saison. » Malgré ça, l’ancien de l’Inter ne veut pas quitter le PSG et ses dirigeants ne lui ont rien signifié, explique Le Parisien. Recruté pour 60 millions d’euros l’été dernier, Manuel Ugarte pourrait aussi plier bagage. « Il ne semble pas rentrer dans les plans du technicien espagnol qui n’apprécie guère ses manques à la relance et dans le jeu sous pression. » Le quotidien francilien indique que Carlos Soler a de forte chance de quitter le PSG cet été. « L’Espagnol espérait déjà trouver un autre point de chute l’an passé mais l’arrivée de son ancien sélectionneur à la tête de l’équipe d’Espagne avait rebattu les cartes. » Les titis Senny Mayulu et Yoram Zague souhaiteraient rester au PSG la saison prochaine. Enfin, en attaque, aucun départ n’est pour l’instant envisagé. Gonçalo Ramos devrait bien être là, tout comme Randal Kolo Muani, qui n’a pas l’intention de quitter le PSG, souhaitant renverser la tendance après une première saison ratée.