Sollicité par Brest, Yohan Cabaye évoque son avenir

Directeur sportif du centre de formation du PSG, Yohan Cabaye attise les convoitises. Au moment d’évoquer son avenir, l’ancien milieu de terrain est resté flou.

Yohan Cabaye est directeur du centre de formation du PSG depuis le mois d’octobre 2024. Ces derniers mois, il y a eu des remous au sein de la formation parisienne. Après plusieurs arrêts de travail de membres du staff du centre de formation, une visite de l’inspection du travail fin octobre a eu lieu, tout comme une enquête du Comité social et économique (CSE) du club. Une trentaine de personnes ont été auditionnées et ont évoqué des situations de stress, du harcèlement moral, des risques psychosociaux, des conflits d’intérêts et des problèmes de comportements. Cette dernière avait demandé le départ de Yohan Cabaye. Mais le PSG n’a pas suivi cette revendication en décidant de le confirmer dans son poste. Ces derniers jours, on évoquait un intérêt de Brest pour Yohan Cabaye. Le club brestois pensant à lui pour son poste de directeur sportif. En marge d’un événement organisé à l’académie du PSG hier, Yohan Cabaye a réagi aux rumeurs sur son avenir.

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« On parlera de ma situation en temps voulu »

« C’est vrai que des sollicitations, j’en ai. En France, à l’étranger et notamment en Angleterre. C’est le fruit du travail que j’ai pu réaliser et je le prends avec humilité. Aujourd’hui, pour moi, le plus important c’est de pouvoir être concentré sur les objectifs ici, d’être à l’écoute du staff et des joueurs. Mon cas personnel est secondaire, cela passera toujours après le club, lance le directeur du centre de formation du PSG dans des propos relayés par Le Parisien. Ma priorité est à ce qui va se passer là. Est-ce que je serai encore au PSG la saison prochaine ? On verra ce qui se passera. Je suis fier de tout ce que j’ai fait et je suis enthousiaste par rapport à ce qui arrive parce qu’il y a encore beaucoup de choses à faire. On parlera de ma situation en temps voulu. »