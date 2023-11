Recruté par le PSG cet été, Randal Kolo Muani a dû gérer une grosse pression autour de son transfert mais commence à prendre ses marques dans son nouveau club.

Recruté dans les derniers instants du mercato contre une somme élevée de 90M€ bonus compris, Randal Kolo Muani est attendu au tournant. Malgré des statistiques honorables (3 buts et 2 passes décisives), l’international français de 24 ans montre encore quelques lacunes lors de ses apparitions et peine encore à convaincre les supporters et observateurs de football. Dans une interview accordée à l’émission de RMC Sport, Rothen s’enflamme, l’attaquant du PSG s’est livré sur son adaptation à son nouveau club, son rêve d’évoluer chez les Rouge & Bleu et la sensation de la saison Warren Zaïre-Emery. Extraits choisis.

L’agitation autour de son transfert

« C’est vrai il y a eu pas mal de bruits, d’histoires… C’était un peu compliqué à vivre pour moi mais je suis très bien entouré et ça s’est bien passé. Maintenant à moi de jouer mon football ici. »

Son désir de signer au PSG

« Oui, je suis né ici, j’ai grandi ici. J’ai tout fait ici. Pour moi c’était une chance à ne pas louper de venir. J’ai tout donné pour venir. C’était un rêve de gosse que je voulais réaliser. Et je suis en train de le réaliser. C’est juste une fierté de porter ce maillot, surtout en étant français. C’est un plaisir de venir au campus, de voir l’écusson, de jouer pour le Paris Saint-Germain… Pour moi c’est juste un rêve. Je réalise mon rêve. Je joue pour continuer à travailler, à jouer mon football, à me développer. Je continue à prendre du plaisir tout simplement. »

Sa sensation lors de son premier match au Parc des Princes

« C’était juste magique. C’est un moment que je n’oublierai jamais. C’est déjà incroyable de voir l’écusson sur soi. Pour moi c’est juste un rêve, les supporters, le cadre: c’était juste magique… Je n’ai pas les mots pour expliquer tout ça. »

Comment juge-t-il ses premières semaines au PSG

« C’est vrai que les premiers mois étaient très très compliqués. Je n’étais pas installé. Je digérais un peu le transfert. Il y a énormément d’attentes autour de moi avec le montant, pas mal de pression. Au début j’avais de la pression mais maintenant c’est en train de… Retomber un peu ? C’est ça. Je suis en train de rejouer mon football et de reprendre du plaisir aussi. C’est le plus important. L’importance de son but face à l’OM pour faire redescendre la pression ? Ce but m’a vraiment soulagé, ça m’a fait du bien. Celui face à Milan aussi. C’est important pour un attaquant de marquer et d’avoir confiance pour prendre du plaisir sur le terrain. »

Les demandes de Luis Enrique dans son rôle de pivot

« Sur des situations il faut que je libère de la place pour le milieu de terrain, mais ils ont souvent besoin de moi en tant qu’appui. Il faut que je garde souvent le ballon dos au jeu. Le ballon circule déjà bien de gauche à droite. Donc quand on s’appuie sur moi il faut vraiment que je réussisse à le garder. Son jeu dos au but, un axe d’amélioration ? C’est un axe de progression clairement. A moi de m’appliquer. Je n’avais pas trop l’habitude de jouer dans cette position à Francfort, je demandais plus le ballon en profondeur. C’est un style différent. »

🔴🗣️ Randal Kolo Muani : « Le PSG ? C’est un club mythique pour moi. C’est un club où il y a pas mal de pression, on nous attend beaucoup au tournant. Il y a beaucoup d’exigence donc c’est à nous de relever la barre et de se mettre au niveau du club » 🔥🇫🇷



[via RMC Sport] pic.twitter.com/F30yQxiyWe — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 6, 2023

Comment vit-il la concurrence ?

« Ça se passe très très bien. On s’entend tous bien d’ailleurs. Je pense que la concurrence fait progresser les joueurs. Pour moi c’est primordial qu’il y en ait dans un club comme le Paris Saint-Germain, ça fait progresser. À nous de nous donner à l’entraînement, et dans les matchs pour arriver à garder notre place. Un schéma différent avec toi ? Non, c’est le même. On peut aussi prendre la profondeur à n’importe quel moment quand on en a la possibilité. Le numéro 9 doit être là pour l’équipe. »

La défaite face à Newcastle

« Sincèrement, on a n’a pas mis les ingrédients qu’il fallait dans ce match. On a perdu énormément de ballons…Dans énormément de duels, on n’y était pas. C’est vraiment collectif. Ça a été un match à oublier très rapidement. Ce match nous a énormément servi. C’était un match de référence pour nous au niveau des choses à ne plus reproduire. »

A-t-il des objectifs au niveau statistiques ?

« Je l’ai toujours dit : je ne dis jamais mes objectifs… Mais tu en as ? Personnellement oui… Je suis un attaquant quand même. J’ai des objectifs personnels mais c’est juste à moi de bien m’installer pour l’instant, jouer mon jeu, reprendre du plaisir. Après les stats, ça vient tout seul. »

Le regard des gens a-t-il changé avec son transfert ?

« Je sais que les gens me jugent par rapport à ce montant. Après, ça me met une pression car je dois prouver que je vaux ce montant là. Il ne faut pas se préoccuper de ça. C’est à moi de jouer mon football, de pas me préoccuper des gens qui disent: ‘tu vaux tant’. »

Warren Zaïre-Emery, futur coéquipier en Bleus ?

« Déjà l’année dernière, sur quelques matchs, il m’impressionnait. Tout ce qu’il fait, c’est juste impressionnant. Je suis vraiment très fier de jouer à ses côtés. S’il continue comme ça, ça sera au coach de le sélectionner. On oublie qu’il n’a pas notre âge. C’est vraiment incroyable comment il est mature dans son jeu et même hors terrain il est très très calme, très très posé. »