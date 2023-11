Cet été, Ousmane Dembélé a rejoint le PSG contre 50 millions d’euros en provenance du FC Barcelone. Titulaire indiscutable dans l’attaque parisienne, l’international français arrive à faire des différences balle au pied, comme il l’a toujours fait, mais peine dans la finition. Malgré de très grosses occasions, il n’a toujours pas marqué. Il a tout de même délivré trois passes décisives. Pour la première depuis son arrivée à Paris, il s’est longuement confié à l’Equipe. Son choix de rejoindre le PSG, son manque de statistiques, la Ligue des champions, Luis Enrique… Extraits choisis.

Mon meilleur match de la saison contre Montpellier ?

« Je ne sais pas. Certains joueurs m’ont dit que non, d’autres oui. Je pense surtout que c’était un bon match de toute l’équipe. Je me suis bien senti, j’étais en jambes. J’ai donné le maximum pour créer des occasions, essayer de marquer ou faire des passes décisives. Ils trouvent que j’ai été meilleur contre Marseille (4-0). Randal, notamment, pense que face à l’OM c’était mon meilleur match avec le PSG.«

Moins de pression ce soir en raison de la nette victoire à l’aller ?

« Non, il n’y a pas de pression, mais le coach nous l’a dit, c’est comme un huitième de finale. Il faut confirmer à Milan parce qu’avec un bon résultat, on sera vraiment en très bonne position pour la qualification. Une attente plus élevée à l’approche des matches de Ligue des champions ? Franchement, depuis que je suis arrivé, on ne parle pas vraiment de ça, à part vraiment juste avant les matches. On n’est pas obnubilés par la Ligue des champions. Il n’y a pas que ça et ce n’est pas l’objectif principal de l’équipe. Avant de venir ici, je pensais plus qu’ils parlaient seulement de la Ligue des champions, mais dans le club, on n’est pas focalisés que sur ça.«

Jouer avec quatre attaquants possible contre les grandes équipes ?

« Je pense que c’est faisable. C’est une question de tactique. On essaie de bien s’entendre sur le terrain. Ce n’était pas facile sur les premières semaines et les premiers mois parce qu’il y a eu onze recrues, mais petit à petit, ça se passe bien. On se connaît de plus en plus. Je pense que c’est possible, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions, d’avoir quatre joueurs offensifs.«

Son début de saison

« Mon début de saison ? Moyen. Je dois donner un peu plus. Je sais que ça va venir, parce que c’est un nouveau club. Plus les matches vont s’enchaîner, meilleur je vais être. Je comprends les critiques sur le fait que je n’ai pas encore marqué ? Oui, mais je ne juge pas mes performances sur un but marqué. Tu peux marquer un but et être mauvais dans le match. Tu peux ne pas marquer et être très bon. Mais, en 2023, ce sont les statistiques qui comptent. Je pense que je vais progresser dans ce secteur, mais ça ne m’agace pas. Je dors très bien la nuit, j’ai toujours confiance en moi. Même si je rate quelque chose, je vais le retenter. Comme je l’ai dit, il n’y a pas que le but qui compte. Mais je vais travailler là-dessus. Après, je me dois de faire plus de passes décisives et être encore plus dangereux. Mais marquer un but et être mauvais dans le match, ça ne m’intéresse pas.«

Je travaille mon adresse devant le but au quotidien ?

« Oui, on a beaucoup de travail devant le but avec le coach. On me dit souvent que j’utilise la force quand je suis devant le but. Je pense que c’est parce que j’ai moins de lucidité parce que je pars de loin quand j’essaie d’éliminer un ou deux joueurs. Après, j’ai marqué contre Milan, même si ça a été refusé, et on m’a pris ce but comme exemple pour me montrer ce que je devais faire. Il faut que je sois beaucoup plus calme.«

Son arrivée au PSG

« Le PSG et le président étaient intéressés depuis bien longtemps. Déjà, quand j’étais à Dortmund (2016-2017), on a commencé à avoir les premiers contacts. À ce moment-là, mon objectif était de jouer pour Barcelone. Il y a eu des contacts en 2019 aussi, puis cet été. Le président a encore montré qu’il voulait vraiment me faire signer. J’ai parlé ensuite avec le coach et Luis Campos. Le projet m’a tout de suite plu. Un choix facile ? C’était même mes deux meilleures années, avec un coach (Xavi) qui m’a fait confiance. Mais je voulais signer au PSG. C’est plus Paris qui m’a fait changer d’avis que simplement le fait de quitter Barcelone. C’était Paris ou rester au Barça ? Oui. Comme les gens me le disent, je pense, de toute façon, que c’était un peu écrit que je signe au PSG un jour. J’ai beaucoup d’amis, supporters du club, qui ont toujours essayé de me convaincre de venir.«

Mbappé a participé à mon arrivée ?

« Non (rires.). Il n’y a même pas eu d’appel. Il m’a demandé si j’allais venir, c’est tout. Il n’a pas essayé de me convaincre ou quoi que ce soit. On est venus au PSG parce qu’on aime le club, parce que c’est en France, aussi. Je suis d’Évreux, pas loin d’ici et c’est le club qu’on aime. On a adhéré au projet, et on a surtout parlé avec le président, le directeur sportif et le coach.«

Sa relation avec Luis Enrique

« On communique beaucoup. On se connaît depuis longtemps car il voulait me faire venir à Barcelone quand j’étais encore à Rennes. Je lui ai dit, à l’époque, que j’allais signer à Dortmund mais c’est le premier contact que j’ai eu avec lui. C’est quelqu’un qui parle beaucoup avec ses joueurs, qui est très rigolo et qui attend beaucoup des joueurs comme moi. Avec nous, il est très tranquille, très simple, il fait beaucoup de blagues. Après, quand c’est sérieux, ce n’est pas la même chose. Un entraîneur qui me défend à chaque prise de parole ? J’ai senti dès les premiers contacts la confiance qu’il a en moi. Besoin de toute cette confiance pour exprimer tout mon potentiel ? Honnêtement, non. Je n’en ai pas besoin. Pas plus que ça. Je n’ai pas besoin de la confiance de tout le monde. Qu’on dise « il est tout beau, tout rose ». Je suis quelqu’un qui a énormément confiance et qui va toujours tenter. Mon rôle, c’est de dribbler, de créer des occasions. C’est un jeu à risque, tu ne peux pas tout réussir. «