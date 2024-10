Vitinha est l’un des joueurs les plus importants de l’effectif du PSG. Après un exercice 2023-2024 exceptionnel, l’international portugais retrouve peu à peu son niveau. Ce mardi, il s’est longuement confié à RMC.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2022, Vitinha a eu une première saison difficile. Il faudra attendre son deuxième exercice sous le maillot Rouge & Bleu pour qu’il explose et qu’il devienne l’un des meilleurs joueurs, si ce n’est le meilleur joueur de la saison du PSG (46 matches, neuf buts, cinq passes décisives). Lors de cet exercice 2024-2025, il a eu un peu plus de mal en début de saison, notamment en raison d’une blessure à la cheville. Mais l’international portugais commence à retrouver son meilleur niveau, comme on a pu le voir contre Strasbourg ou bien encore lors du Classico dimanche soir. Rare dans les médias, l’ancien du FC Porto s’est longuement confié à l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Son niveau, son changement de statut, sa relation avec Luis Enrique… Extraits choisis.

27e du Ballon d’Or

« C’est un honneur. C’est la première fois que j’allais au Ballon d’Or, que j’étais nommé. C’est tout nouveau pour moi. Bien sûr que je veux continuer. Je sais que c’est difficile, mais le plus important, c’est la constance, et c’est ça que je veux faire. Continuer à être-là, ce serait un bon signe pour moi et pour l’équipe. Tout le monde rêve de remporter le Ballon d’Or. Le sacre de Rodri, c’était inédit, différent. Je ne me souviens pas de la dernière fois où un milieu de terrain a été sacré, à part Modric. Peut-être Kaka, mais il était plus offensif. Ça change. Il faut continuer, se concentrer sur le présent. »

Le Classico

« C’est toujours une saveur spéciale. Ça plusieurs fois déjà que j’ai affronté Marseille. Je peux dire que l’on a presque toujours gagné. Il n’y a qu’une seule défaite, en Coupe de France. Ça fait plaisir à nous, aux supporters et c’est très bon de gagner là-bas. Une motivation supplémentaire avec les commentaires de deux équipes qui se rapprochent ? Je pense que ça, c’est un sujet pour les gens à l’extérieur du club, de l’équipe. J’entends, j’écoute, je vois ce que disent les médias. C’est normal, vous faites votre travail aussi. Mais pour nous ici, c’est la même chose, on vient pour gagner, pour les battre. Et c’est ce qu’on a fait. On va rejouer contre eux au Parc et on va faire la même chose. »

Le début de saison du PSG

« Les matchs comme celui à Marseille, c’est le genre de matchs qu’on veut tous jouer. J’ai cette sensation, je pense que le groupe aussi. Le groupe est jeune, mais on a cette envie de jouer ce genre de grands matchs. Et la vérité, c’est que c’est pour ça qu’on joue au foot, pour jouer ces grands matchs. Je comprends que les médias parlent beaucoup et tirent la sonnette d’alarme sur les matchs de Ligue des champions parce qu’on ne gagne pas parfois. On a quatre points, tout est normal, mais vous allez dire que ce n’est pas normal d’avoir ce genre de résultats. Mais il faut aussi voir ce que l’on montre.«



Le contenu des matches

« Je pense que quand tu ne regardes que le résultat, ça n’est pas juste. Il faut regarder le contenu. Je sais que c’est le résultat qui compte, mais on sait aussi qu’on a fait de bons matchs, qu’on a créé beaucoup d’occasions, qu’on a raté aussi. Je pense que le plus important, c’est de se focaliser sur ça. On a bien su se créer des occasions, on a bien joué pendant presque tous les matchs, à part peut-être contre Arsenal en première mi-temps où ça n’était pas bon. Il manque des buts, mais on a créé. Et c’est ça le plus important, on finira par marquer. »

Le match contre le PSV Eindhoven

« Sur ce match, on a fait une première demi-heure incroyable. Jusqu’au but du PSV, on a très bien joué. On s’est créé beaucoup d’occasions, mais on a raté. Quand ça passe, ça passe. Là, tu ne peux rien faire. Tu peux travailler toute la semaine la finition à l’entraînement et pendant le match, ça ne rentre pas. Ça arrive. Mais le plus important, c’est qu’on se crée des occasions. »

Le manque d’efficacité

« Non, je pense juste que parfois le ballon entre et parfois, il ne rentre pas. Bien sûr, quand tu as des joueurs de qualité, c’est normal que le ballon entre beaucoup plus facilement. Mais moi, je pense que le ballon va entrer. Peut-être pas aujourd’hui, peut-être pas hier, mais demain, il va entrer. Donc, on ne peut pas trop se préoccuper de ça. Je pense que l’aspect le plus important, c’est de se créer l’occasion, de bien jouer. Et ça, on le fait presque tout le temps. Contre le PSV, on a fait 30 minutes très bonnes. Et après le but, on a fait 15 minutes chaotiques. Parce qu’on a senti qu’on avait bien joué, qu’on avait créé, qu’on n’avait pas marqué et qu’après, on a concédé un but. Ce n’est pas facile, mais il faut réagir face à ça, il faut s’améliorer dans cet aspect, continuer à jouer de la même façon, continuer à rester tranquille parce que ça nous est déjà arrivé l’année dernière de prendre un but et de rester quand même calme, la tête froide. Je pense que ça peut être un axe d’amélioration. »



Sa nouvelle dimension

« Quand le coach m’a changé et m’a mis en n°6, je me suis senti très bien à ce poste. Mais vu la façon dont on joue, ce n’est pas un 6 classique. La plupart du temps, on a le ballon. Même en défense, je trouve que je me suis amélioré aussi. Je me sens très bien à ce poste. Et je pense que l’équipe en a profité aussi. »

Pas de cadre imposé par Luis Enrique

« Quelqu’un qui m’a affronté l’an dernier, la première chose qu’il voit, c’est que moi, je suis libéré. J’ai la liberté d’évoluer dans les zones plus hautes. J’ai la liberté aussi de demander le ballon plus bas. Mais c’est sûr qu’on a aussi notre boulot à faire, on a notre poste, il faut respecter le plan tactique aussi, ça, c’est vrai. Luis Enrique ne me bride pas ? Non, pas du tout. Et ça n’est pas juste moi, mais moi, je suis un peu le cas que tu vois, j’ai beaucoup de liberté avec lui. »

«

Une équipe jeune qui peut performer en Ligue des champions ?

« Je ne vais pas arriver ici et vous dire « non, c’est vrai ». Je suis sûr qu’on peut y arriver. Même si on est jeune, même si on n’a pas beaucoup d’expérience en Ligue des champions, on est un groupe avec beaucoup de qualité. Peut-être avec des joueurs moins connus mais moi, je trouve que ça n’est pas important. Je pense qu’on est en train de devenir plus fort que l’année dernière. Et c’est normal. Tu ne commences pas aussi bien que tu finis. Tu vas progresser dans une saison. Moi, je trouve qu’on est mieux déjà. Mais on va être encore mieux. En Ligue des champions, on a gagné contre Gérone, on a perdu à Arsenal et on n’a pas réussi à gagner contre le PSV. Mais on n’est pas alarmé parce que comme je l’ai dit, on a bien joué. On a senti qu’on pouvait gagner, à part à Arsenal qui était un match un peu différent. On a toute la capacité pour faire une grande Ligue des champions. Comme les supporteurs, nous aussi, on veut bien jouer, on veut gagner et on va faire tout pour. »

Le PSG moins fort que la saison dernière ?

« Non, pour moi, le PSG de maintenant est plus fort que celui de l’année dernière. Et ça va continuer. C’est normal, tu perds un joueur qui est un des meilleurs joueurs du monde, un joueur qui marque 50 buts, c’est évident que ça change un peu l’équipe, ça change un peu la dynamique, ça change tout, mais pas en mal. »

La différence entre le PSG lors de son arrivée et maintenant

« Oui, j’ai vécu cette période aussi. Moi, je trouve que maintenant les entraînements sont plus intenses, ils sont comme ils doivent être. On s’améliore aussi dans cet aspect. On est sérieux à l’entraînement, on fait tout pour arriver au match et être dans les meilleures conditions. »

Le PSG 2024-2025

« C’est différent quand tu as un collectif, une équipe plus jeune et qui ont tous beaucoup d’énergie, beaucoup d’envie de faire des choses. Quand tu vois un collectif plus vieux, ce n’est pas qu’ils n’ont pas envie, mais la façon de faire est différente. Quand tu es plus expérimenté, tu es plus dans la gestion peut-être, même aux entraînements. Quand tu joues, la dynamique n’est pas la même. Et moi, je ne dis pas que c’est mieux ou que c’est pire, mais c’est différent. C’est forcément différent. »

Son attachement au PSG

« Chaque année qui passe, tu es plus attaché au club. Moi, c’est ma troisième année. Je me sens très bien ici et je veux continuer sur cette lancée, collectivement et individuellement. Oui, et il y a pas mal de Portugais qui sont attachés à Paris. C’est presque la famille. C’est vrai que je me sens très bien ici. J’aime la ville. J’aime ma maison. J’aime le campus. Tu viens ici, tu viens toujours travailler, tu te sens bien. »

Une carrière à la Marquinhos au PSG ?

« Moi, je ne regarde pas aussi loin. Je ne dis pas non, mais je préfère regarder au plus proche. Et dans les prochaines années, je veux continuer ici, je veux faire des choses inédites. »

Luis Enrique

« Mais moi, je suis suspect. Parce que je n’ai que de bonnes choses à dire sur lui… C’est mon coach, je ne vais pas dire de mauvaises choses. Dans le relationnel, individuellement, il m’a fait progresser, il m’a fait atteindre un niveau que je ne m’attendais pas à atteindre aussi tôt. Je m’attendais à arriver à ça, mais pas en une année. Et il m’a aidé individuellement à arriver à ça. Collectivement, quand on voit la saison dernière, on a gagné la Coupe de France, on a gagné la Ligue 1, on est arrivé en demi-finale de la Ligue des champions. Et après, on nous dit que c’est une mauvaise saison ? Comment on peut dire que c’est une mauvaise saison ? C’est une incroyable saison. On est 32 équipes en Ligue des champions et on est arrivé dans les quatre dernières et on a raté la qualification pour rien. Il faut voir pourquoi on n’est pas passé. Mais moi, je trouve que c’était une saison exceptionnelle. Et voilà, sur lui, même collectivement, je n’ai que des bonnes choses à dire. Il parle beaucoup individuellement. Moi, j’aime bien ça. Moi, j’aime bien que toutes les choses soient bien claires. C’est vrai que je m’identifie beaucoup à son idée de jeu aussi, tactiquement. C’est difficile pour moi de dire quelque chose qui ne soit pas bon. Même sur le plan humain, il est incroyable. Après, je comprends aussi que les médias puissent avoir des problèmes avec lui. »

La sélection portugaise

« Prêt à la Coupe du monde ? Oui, on espère et on voit qu’on va être prêt. La vérité, c’est que, individuellement, ça a changé aussi. Avant, je ne jouais pas beaucoup. Je rentrais en cours de match, mais ce n’était pas la même chose. Je pense que j’ai pris une autre dimension dans l’équipe aussi, une autre importance. C’est à cause de la saison que j’ai eue en club aussi, surtout. Roberto, le coach, a cru en moi aussi. J’ai joué tous les rôles. C’était exceptionnel ça. L’importance que j’ai eue dans cet Euro, dans cette équipe nationale, était différente aussi. Ça fait du bien, ça te fait sentir bien. »

Sa prolongation

« Moi, je veux continuer ici, je veux faire de belles années ici, je suis heureux ici, la ville, tout, ma famille. Je me suis attaché au club et je veux continuer. »