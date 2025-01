À la veille du Trophée des Champions face à l’AS Monaco (dimanche 17h30 sur DAZN), le capitaine du PSG, Marquinhos, a répondu aux questions des médias en conférence de presse.

J-1 avant le premier trophée de la saison. Opposé à l’AS Monaco dans le cadre de cette 30e édition du Trophée des Champions, le PSG aura à coeur d’entamer au mieux son année 2025. Présent en conférence de presse ce samedi, le capitaine parisien, Marquinhos, a répondu aux questions des médias.

Le match face à Monaco demain

« On se prépare pour ce match qui est très important. On a joué contre Monaco il n’y a pas longtemps même si ça va être un match différent. Tous les matches qu’on a disputé depuis la dernière rencontre de Champions League, ça nous a permis d’améliorer les choses. On est tous conscients qu’on pouvait faire mieux. On est toujours en train de chercher l’amélioration et c’est ce qu’on a fait jusque-là. »

L’importance de Lucas Hernandez dans le groupe

« Oui, c’est un joueur qui a gagné des titres importants et qui a de l’expérience, même s’il est encore jeune (28 ans). C’est quelqu’un qui apporte de la grinta dans une équipe qui est technique. C’est l’un des leaders sur le terrain et dans le vestiaire. Ça nous a fait mal de voir un coéquipier être absent longtemps sur blessure. Il a beaucoup travaillé depuis sa blessure et il a mérité ce retour. On est tous contents quand un joueur et un coéquipier comme ça revient en forme. Il se prépare pour être au haut niveau et nous aider. C’est un joueur auquel le coach fait beaucoup confiance. C’est très important de l’avoir pour faire des matches avec nous. »

Ses objectifs pour l’année 2025

« On sait tous que les moments importants arrivent en deuxième partie de saison. Même si nos matches en première partie de saison ont aussi été importants, mais le moment décisif dans les coupes et en championnat sont devant nous. Dès maintenant, c’est à nous de penser à être compétitif parce que ça sera important d’avoir la meilleure équipe possible sur le terrain parce que tous les matches seront importants. Dès le mois de janvier, on a sept matches très importants à jouer. Ça commence dès demain avec un beau match, une belle victoire et ramener le trophée à la maison. Ça va nous donner de la motivation et du courage pour faire face aux grandes confrontations de cette deuxième partie de saison. »

Ce voyage, un moment important pour le groupe

« Oui, les voyages comme ça, où on en est ensemble, on mange ensemble, on va à l’entraînement puis on rentre à l’hôtel, ça fait partie de la cohésion du groupe. C’est très important, on le voit avec l’expérience. Le groupe a bien vécu depuis qu’on est à Doha. Ça fait du bien. C’était bien de le faire avant de commencer la deuxième partie de saison. Maintenant, il faut ramener tout cela sur le terrain en faisant un bon match demain. »

Ses souvenirs dans ce stade à la Coupe du monde 2022 lors de Brésil / Corée du Sud

« Je me souviens de ce match et de Lee aussi. Il était très jeune mais ça se voyait déjà qu’il avait du potentiel. Quand il est arrivé à Paris, on a parlé de ce moment. Avec le Brésil lors de ce Mondial 2022, on avait fait un très bon match face à la Corée du Sud (victoire 4-1) avec une belle prestation. J’ai de très bons souvenirs de ce stade. J’espère maintenant avoir de bons souvenirs dans ce stade avec Lee dans mon équipe. »

Marquer le coup face à un bel adversaire pour lancer 2025

« On a un entraîneur très exigeant avec nous. À chaque match, il est très exigeant avec tous les joueurs. On connaît l’importance de chaque match qu’on va jouer. Il a la même exigence peu importe le match qu’on va jouer. Ce sera comme ça demain et pour tout le mois de janvier. C’est pour ça qu’on est au PSG, on est des compétiteurs, on veut gagner tous les matches et tous les trophées. Demain, ce sera une opportunité. Avec l’expérience, on sait que c’est ce genre de matches qui peut lancer une équipe. On connaît l’importance de ce match demain. En plus d’une finale, on a un mois important qui va arriver alors ça sera important de bien démarrer tout cela. »

Les difficultés du PSG en Ligue des champions

« Il y a toujours une différence entre la Ligue des champions et les compétitions nationales, même si c’est difficile d’expliquer pourquoi on est dans cette situation en Champions League, parce que si on regarde nos prestations, je ne pense pas qu’on devrait être dans cette situation compliquée même si on a pas réussi à concrétiser nos occasions. Ce sont des matches où on a eu de belles performances mais il nous a manqué de l’efficacité et c’est cela qui fait la différence dans des compétitions face aux grands adversaires. Tous les matches sont très importants, même si tu domines un match, tu peux prendre un but derrière. C’est un nouveau format cette année en Ligue des champions, tout le monde comprend très bien désormais. On voit comment tous les matches sont importants, même le premier match était important. Dans les compétitions nationales, on est très bien. En Ligue 1, on est premier avec des points d’avance. C’est très difficile à expliquer cette différence des deux situations. C’est à nous de continuer à travailler et d’améliorer les choses nécessaires pour être régulier dans toutes les compétitions. »

Ce match sert-il a promouvoir la Ligue 1 ou l’image du Qatar ?

« Tout va ensemble. L’opportunité de venir ici, pour nous c’est très bien. On valorise la vie et la culture du Qatar. Cela est bien aussi pour la Ligue 1 avec ce beau spectacle entre deux grandes équipes qui sont en confiance. C’est un travail qui va ensemble. »

La victoire face à Monaco en Ligue 1 (2-4) il y a quelques semaines

« Même si on a joué contre eux il n’y a pas longtemps, ça sera un match différent demain. Les deux équipes vont bien étudier les adversaires et changer les choses qui n’ont pas fonctionné. Ce sera des stratégies différentes. Ce sont des équipes courageuses, qui vont vers l’avant et qui n’ont pas peur de jouer. C’est ce qu’on a vu à Monaco. Ils jouent très bien et sont très agressifs, ils ont du courage et de l’expérience sur le terrain. C’est un match que j’attends, un match très difficile. Cela se jouera dans les détails. »

Son avenir au PSG

« Je ne sais pas si c’est une question à répondre maintenant. Notre futur, on ne sait jamais. Le football va très vite, c’est très dynamique. Pour l’instant, toutes mes pensées, ma motivation, mon coeur et ma tête vont au PSG. On a un titre demain et on a des matches importants à jouer encore. Notre futur, on ne le connait pas, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l’envie et de la philosophie du club. Ça dépend de l’entraîneur, du président et du joueur aussi. Pour l’instant, je suis très heureux, j’ai encore beaucoup de choses à donner. Je peux encore apporter beaucoup de choses au PSG. »