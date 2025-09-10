Son conflit juridique, la victoire du PSG en LdC, le Ballon d’Or… Mbappé se confie

Après avoir quitté libre le PSG à l’été 2024, Kylian Mbappé s’est confié sur l’actualité parisienne entre son conflit juridique, la victoire en Ligue des champions et le Ballon d’Or.

Après sept saisons au PSG (2017-2024), Kylian Mbappé a quitté libre le club de la capitale à l’été 2024. Un départ qui a entraîné un conflit juridique avec les Rouge & Bleu. L’international français réclame 55M€ de salaires et primes non versé durant ses derniers mois sous les couleurs parisiennes. Dans un long entretien accordé au magazine L’Equipe, le capitaine des Bleus a évoqué cette affaire juridique. Il a également été questionné sur la victoire du PSG en Ligue des champions, juste après son départ, et sur le Ballon d’Or 2025. Extraits choisis.

À lire aussi : PSG – Kylian Mbappé retire sa plainte pour harcèlement moral

Le conflit juridique avec le PSG (55M€ de salaires et primes non versés réclamés)

« Ça me revient de droit, c’est le droit du travail. De par la procédure, ça a donné l’impression que je voulais du mal au PSG. J’ai signé un contrat de travail. Je voulais juste être payé. Je n’ai rien contre le PSG, j’aime ce club, j’y ai des amis. Mais c’est le seul moyen pour récupérer mon dû, quelque chose que j’ai mérité de la sueur de mon front. Que tu le veuilles ou non, c’est quand même un travail. Mais je savais déjà que je n’étais pas payé quand j’étais au PSG. Quand l’argent ne tombe pas, tu le vois. J’aurais pu faire un scandale pendant que j’y étais, mais je me suis dit que ça n’en valait pas la peine. Mais quand tu vois que tu n’es pas payé, au bout d’un moment, il faut bien réagir. Seulement tu passes vite pour l’ex qui a la rage… Si ça avait pu se régler dans un bureau, je ressors, j’ai mon salaire, cette histoire n’aurait jamais existé. »

Sa réaction après la victoire du PSG en Ligue des champions

« J’ai des amis dans l’équipe et ceux qui me connaissent savent que l’amitié, c’est important pour moi. Tu ne peux pas cracher sur une équipe où il y a tes amis, même si ça n’avait pas été le PSG. Mon histoire était terminée et je suis parti sans regrets. Même les choses que j’ai mal faites font partie de mon histoire. Quand j’y jouais, on a été très proches du but, on a fait deux demi-finales, une finale. On n’a pas gagné et mon temps est passé. Le Real m’appelle, ça a toujours été mon rêve, j’aurais pu y aller plus tôt… Le karma n’est pas vraiment en sa faveur ? (Il rit.) C’est sûr qu’en l’analysant comme ça à la va-vite, tu peux penser que je suis un putain de poissard. Le PSG s’est renforcé, était toujours plus proche… Nous, on perd contre Dortmund en tirant quarante fois, huit fois sur la barre… Je ne peux toujours pas vous expliquer comment on n’est pas passés honnêtement. Au PSG, c’est l’année II de Luis Enrique, l’équipe n’a pas bougé, tu te renforces bien avec un super mercato, avec notamment Pacho… En Liga, on perd aussi le titre mais le Barça a fait une super année. Nous, on a loupé des occasions dans des matches a priori plus faciles, on finit à trois points. Quand on rentre dans les détails, tu vois qu’il y a pas mal d’explications. »

S’il pouvait voter pour le Ballon, à qui donnerait-il son vote ? Hakimi, Dembélé ou lui-même ?

« Non, moi, je ne peux pas gagner cette année. (Il rit.) Je ne peux pas trancher entre deux amis. Ce qui compte, c’est que leurs performances soient reconnues. Et, pour l’un comme pour l’autre, je serais très content dans tous les cas. »