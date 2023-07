Le PSG a recruté Lucas Hernandez au cours de ce mercato estival contre la somme de 45 millions d’euros en provenance du Bayern Munich. Une arrivée tronquée par les sceptiques quant à son état physique, et d’autres quant à ses origines marseillaises. Dans les colonnes de L’Equipe, le champion du monde 2018 s’est confié sans éviter le moindre sujet.

Actuellement, le défenseur polyvalent français est au Japon avec le PSG dans le cadre de la tournée estivale du club de la capitale. L’occasion pour lui de prendre le temps de répondre aux questions de nos confrères de L’Equipe. Le premier entretien accordé par Lucas Hernandez en tant que joueur du Paris Saint-Germain.

Est-ce sa première fois au Japon ?

« Non, la deuxième. Je m’y étais déjà rendu avec l’Atlético de Madrid il y a huit ou neuf ans, je ne me souviens plus exactement (c’était lors d’une tournée en 2015 ; NDLR). Ça fait longtemps mais j’en garde de bons souvenirs […] j’aime bien la mentalité, la culture japonaise, l’éducation des gens. Le respect qu’ils témoignent, c’est incroyable. C’est un pays différent, dépaysant, mais c’est bien de venir ici et d’y passer du temps afin de mieux connaître le Japon et sa population« .

Ses premières semaines au PSG

« Franchement, je me sens très bien. Tous mes coéquipiers m’ont sympathiquement accueilli, j’en connaissais déjà pas mal. J’essaie de m’adapter le plus vite possible à mes partenaires pour que ça se fasse rapidement« .

Suivait-il le PSG depuis l’étranger ?

« Oui, bien sûr. En France, on ne se rend pas compte de ce que représente le PSG à l’étranger. Il est très suivi. Le club est très ambitieux, souhaite s’améliorer chaque année pour devenir l’un des plus grands en Europe et même dans le monde, donc on s’intéresse à ce qu’il fait. Il n’a pas encore remporté la Ligue des Champions mais le jour où cela arrivera, il sera davantage suivi« .

Le PSG après le Bayern Munich, une évidence ?

« Oui, même si j’avais la possibilité de continuer au Bayern. L’intérêt du PSG, son ambition et le projet que la direction souhaite mettre en place dans le futur m’ont convaincu. J’en ai parlé à mes proches, je suis moi aussi très ambitieux donc je vais essayer d’entrer dans l’histoire du club. Pas de devenir une légende mais de tout faire pour tout gagner avec Paris. C’est ce qui m’a motivé« .

Les premiers contacts avec le PSG ?

« Avec mes conseillers, ça date déjà. Après, ils m’en ont parlé et m’ont dit que le club était vraiment intéressé, alors je leur ai dit que si c’était sérieux, je serais d’accord pour rejoindre le PSG. Le Bayern est l’un des meilleurs clubs du monde, j’ai eu la chance d’y évoluer quatre ans et de tout gagner avec, mais j’avais besoin d’un autre challenge. Comme je l’ai déjà dit, j’ai envie de créer l’histoire au PSG en réalisant ce qu’il n’a jamais fait« .

Le projet qui lui a été présenté ?

« Un projet très attractif, à l’image cette année de l’ouverture du nouveau centre d’entraînement qui est ce qui se fait de mieux en Europe et probablement dans le monde. Il est unique. Le club grandit et s’améliore chaque année. Ce sont des choses comme cela qui permettent de convaincre de nouveaux joueurs comme moi de venir, avec l’envie de tout gagner, d’avoir la pression de remporter la L1, la Coupe de France et la Ligue des Champions« .

Les critiques des Ultras du PSG ?

« Cela ne fait pas plaisir. Après, je comprends les gens parfaitement, je suis jeune et j’ai eu des propos maladroits sur l’OM et le fait que je ne jouerais jamais au PSG. Je suis conscient de la situation, j’arrive ici pour montrer à tous les supporters du PSG qui sont sceptiques que je suis là pour tout donner pour le club et ce maillot. Ils le verront très vite. Je suis très compétiteur et, dès mon premier match, je donnerai tout pour ce maillot […] Je suis né à Marseille, c’est vrai, mais je n’y peux rien. Je n’ai jamais vécu à Marseille, mon seul souvenir, c’est quand j’ai battu l’OM avec l’Atlético de Madrid en finale de la Ligue Europa (3-0, le 16 mai 2018 ; il avait disputé toute la rencontre). Sinon, je n’ai rien qui me rattache à la ville, aucun membre de ma famille n’y vit« .

Les blessures

« Cela a été une blessure très compliquée (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit) mais je suis rétabli, je me sens très bien. J’ai repris normalement avec l’équipe. J’ai des charges de travail spécifiques. En plus des entraînements avec le groupe, je fais plus de renforcement musculaire. Je me sens très bien, je n’ai pas d’appréhension ni de doute alors que parfois, tu peux en avoir après ce genre de blessure. Tu peux avoir tendance à lever un peu le pied inconsciemment, mais pas là. J’espère qu’en signant ici à Paris, je laisse aussi derrière moi les blessures et que je vais pouvoir enchaîner les rencontres« .

« Oui, c’est vrai (qu’il était moins blessé à l’Atlético ; NDLR). Au Bayern, je l’ai été davantage. Je ne sais pas si c’est le froid ou la langue (rires). Au Bayern, je me suis souvent blessé, j’en ai conscience et je fais en sorte que cela ne m’arrive plus. J’avais envie d’un changement de vie, de revenir dans mon pays, la France, où je parle la langue« .

Ses échanges avec Luis Enrique avant de signer

« Avant ma signature, non, on n’a pas parlé, mais dès que je suis arrivé, oui. Je le connaissais d’Espagne, c’est un super coach avec des idées bien claires. On a tout pour faire une bonne saison avec lui. On va essayer de répondre à ses attentes pour atteindre les objectifs« .

Le schéma tactique et son rôle au PSG

« Le système de jeu, on ne le connaît pas ; parfois, on évolue à quatre, parfois à trois. On a travaillé les deux. Comme le coach vient d’arriver, il veut avoir toutes les options et choisir la meilleure pour l’équipe […] J’ai été recruté pour évoluer dans l’axe mais avec la possibilité de glisser latéral gauche si besoin, en cas de souci, pour dépanner. Cela ne me pose aucun problème car je l’ai toujours fait, aussi bien à l’Atlético qu’au Bayern ou en équipe de France. À Paris, ce sera pareil« .

Ses objectifs avec le PSG cette saison ?

« Mon objectif principal est de jouer le plus possible au PSG et surtout de gagner tous les titres. Avec les Bleus, disputer l’Euro. J’espère être performant et pouvoir enchaîner pour évoluer régulièrement sans pépins« .

Le cas Mbappé

« Je connais très bien Kylian, c’est un super ami. Après, ce sont des choses qui ne m’appartiennent pas, c’est davantage une question pour le club. C’est une évidence qu’il vaut mieux l’avoir avec soi. On va voir ce qu’il va se passer« .

L’entretien est à retrouver en intégralité sur le site de L’Equipe.