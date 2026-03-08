Son retour en forme, Luis Enrique, ses ambitions au PSG… Zaïre-Emery se confie

Joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison, Warren Zaïre-Emery enchaîne dans cet exercice 2025-2026. Et le Titi a de nombreux objectifs en tête.

Ce dimanche 8 mars 2026, Warren Zaïre-Emery fête ses 20 ans. Malgré son jeune âge, l’international français possède déjà un riche palmarès (11 trophées remportés) et est devenu un joueur important de l’effectif parisien. Après une saison 2024-2025 difficile, le milieu de terrain a retrouvé une forme étincelante. Profitant des nombreux pépins physiques au sein de l’effectif de Luis Enrique, le Titi a pu dépanner au poste de latéral droit lors de la blessure d’Achraf Hakimi et a compensé dans l’entrejeu lors des absences de Fabian Ruiz et João Neves. Dans un entretien accordé à l’émission de TF1, Téléfoot, Warren Zaïre-Emery est justement revenu sur ce retour en forme. Il a également évoqué son objectif au PSG et en équipe de France.

Son plus beau souvenir au PSG

« La Ligue des champions, c’est magnifique, surtout quand tu vois les émotions des joueurs comme Marquinhos, qui était là avant. Tu sais que c’est dur, ce qu’il a vécu, et que c’est un trophée difficile à aller chercher. »

Son grand palmarès malgré son jeune âge

« Oui, c’est vrai que c’est magnifique quand tu as un collectif comme le nôtre, un coach comme Luis Enrique et une direction qui fait les choses dans ce sens-là. C’est sûr que c’est plus facile. Après, on veut toujours gagner, on est là pour ça et on vit pour ça. On ne veut jamais que ça s’arrête. »

Comment expliquer son retour en forme

« Je me suis posé les bonnes questions, j’ai travaillé un petit peu sur moi. Ça s’est fait naturellement. Mon retour en équipe de France Espoirs m’a beaucoup aidé (en octobre dernier). Quand le coach Gérald Baticle m’a appelé, j’ai dit que je voulais y retourner sans aucun souci pour prendre des ballons, jouer vers l’avant et reprendre confiance. Je me suis un peu analysé. Ça manquait un peu d’intensité et d’insouciance. Je suis en train de revenir et il faut continuer dans ce sens-là. Ça m’a fait du bien ; il y avait des moments où c’était vraiment dur. Ça arrive dans la carrière d’un jeune, et là je me sens bien. J’ai juste envie de continuer. »

Dépanner au poste de latéral droit

« À force de jouer et d’enchaîner, le rythme revient. Tu mets de plus en plus d’intensité et tu fais des courses vers l’avant. Jouer et reprendre cette confiance ne m’a que fait que du bien. Je suis content d’être passé par là parce que je sais que ça peut arriver. Ça arrivera à un autre moment dans ma carrière, mais je saurai comment gérer. »

Le joueur le plus utilisé par Luis Enrique

« C’est beau parce que les qualités, je les ai, tu ne peux pas me les enlever. Mais c’est ce qu’il y a autour et la confiance qui font que ça ne fonctionnait pas. Aujourd’hui, c’est revenu. Je suis très content et fier d’avoir passé cette étape. »

La concurrence au milieu de terrain

« Franchement, la concurrence est très saine. Aujourd’hui, Fabi (Fabian Ruiz) est blessé au genou, mais il est là et il m’encourage avant les matchs. Il est derrière tout le monde. C’est beau et quand moi j’étais sur le banc, c’était pareil. J’étais derrière lui : c’est ça, un collectif. »

Ce que Luis Enrique a de différent par rapport aux autres entraîneurs

« Il a sa philosophie et il ne la lâche pas : tu auras beau dire que ce n’est pas bon. Je me rappelle qu’au début de saison dernière, les journalistes disaient que ça ne marchait pas. Au final, on gagne la Ligue des champions. Il a ses idées, ses choses en tête, et il y va jusqu’au bout. Il ne s’arrête jamais. »

Le huitième de finale de Ligue des champions face à Chelsea, un goût de revanche après la défaite en finale de Coupe du monde des clubs (0-3) ?

« Je ne dirais pas une revanche, parce que c’est une compétition différente, mais c’est vrai qu’on veut gagner ce match et continuer le chemin pour remporter la Ligue des champions une deuxième fois. »

Pense-t-il à faire toute sa carrière au PSG ?

« Franchement, si tout se passe bien et que tout va dans le même sens, ce serait avec fierté. Aujourd’hui, j’ai l’objectif de Marquinhos en visant les 500 matchs. Dans le vestiaire, on en rigole parce que je n’arrête pas d’enchaîner, et Marquinhos me regarde et me dit : »Toi, l’année prochaine, tu bats mon record ». Tous les records sont des objectifs. Faire toute ma carrière ici serait un plaisir. »

La Coupe du monde 2026 cet été

« C’est le rêve de tout gosse qui fait du foot : jouer pour l’équipe de France et être appelé en A. Quand tu es dans la liste, tu te dis que tu es parmi les 23 meilleurs Français et c’est une fierté et un plaisir. Tu as juste envie d’y être. Il y aura beaucoup de concurrence, mais il faudra tout faire au quotidien pour y être. »

