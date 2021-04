Sondage/L1 – Le PSG avec plus de “fervents supporters”… et plus de détracteurs

Voilà un sondage qui vient confirmer ce que l’on peut penser de l’environnement français : le PSG est le club avec le plus de “fervents supporters” en France… et le plus de détracteurs. Alors que Lille, Paris, Monaco et Lyon luttent en haut de tableau de la Ligue 1, Odoxa a réalisé un sondage* pour RTL et Winamax afin de mesurer les popularités de ces clubs qui font le sel de cette saison en Championnat. Le LOSC c’est 61% de bonnes opinions, Monaco c’est 58%, Lyon c’est 55% et le PSG seulement 47%… Ce qui contrebalance avec le fait que le club de la capitale est celui des quatre avec le plus de “fervents” supporters, explique l’enquête. 44% des sondés pensent toujours que le PSG sera champion de France contre 35% pour le LOSC.

*L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 374 amateurs de football.