Juan Pablo Sorin n’a joué qu’une saison sous le maillot du PSG (2003-2004, 26 matches, 2 buts) mais il est resté très attaché aux Rouge & Bleu. L’Argentin a la particularité de n’avoir jamais perdu une rencontre sous le maillot du club de la capitale. De passage à Paris, Sorin a donné une interview à PSG TV. Extraits choisis.

PSG / City, auquel il a assisté

Sorin : » Bien sûr, encore plus après son but ! C’était une soirée extraordinaire dans son ensemble, parce que c’était un match très difficile face à une grande équipe comme Manchester City. J’ai aimé l’esprit de solidarité de l’équipe, le premier but de Leo, la joie qu’il a ressentie sur le moment, et l’explosion du Parc de Princes. C’était une grande expérience. J’étais avec ma famille, et c’était une grande soirée pour nous. Concernant Leo, je pense que pour sa famille, pour tous ses amis, pour le contexte, avoir marqué ce but, c’est très bien !«

Le PSG et l’Argentine

Sorin : « Oui, bien sûr. Je suis très fier de voir des joueurs argentins représenter le Paris Saint-Germain. Je tiens d’ailleurs à les remercier après la Copa América que nous avons gagnée ! Je pense que Paris est une équipe aimée par tous les Argentins. C’est positif, ils sont même devant la télévision quand l’équipe joue un match. Les joueurs sont aussi très importants, parce qu’Angel Di Maria et Leandro Paredes sont importants pour la sélection, tout comme Leo, et peut-être que Mauro Icardi va revenir et marquer des buts. Je souhaite toujours le meilleur pour les joueurs argentins dans le monde et encore plus s’ils jouent à Paris !«

Son lien avec le PSG

Sorin : « Parce que je suis aussi devenu un supporter ! Je n’ai joué qu’une saison à Paris, mais elle a été très importante pour ma carrière. Pas seulement pour les matches ou les buts, mais plus pour la relation avec les supporters. J’ai ressenti de la tristesse quand je suis parti, mais quelque chose a survécu jusqu’à aujourd’hui. C’est là, présent, dans l’atmosphère. Je l’ai senti en revenant au Parc, et chaque jour sur les réseaux sociaux. C’est naturel. Je suis fier d’être un supporter de Paris et aussi de représenter un peu l’Argentine, sa grinta, sur le terrain et aussi en-dehors.«

Sa côte de popularité avec les supporters du PSG

Sorin : « C’est quelque chose qui n’a pas d’explication, mais je pense que j’étais un peu la représentation du supporter sur le terrain. C’est ce que l’on me dit tout le temps : « J’avais l’impression que tu jouais comme si j’étais sur la pelouse ». Je ne sais pas s’il y a de mot pour décrire cela, c’est plus un sentiment. Je suis en tout cas avec attention le Paris-Saint-Germain, devant ma télévision, sur les réseaux sociaux, avec les amis, les Argentins qui sont ici… Je suis maintenant un supporter virtuel, digital ! C’est une histoire d’amour qui a grandi au jour le jour.«