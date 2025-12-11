Sorti sur blessure, Marquinhos est touché aux adducteurs

Titulaire lors du match nul du PSG contre Bilbao (0-0), Marquinhos souffre des adducteurs. Il doit passer des examens demain pour connaître la gravité de sa blessure.

Lors du match nul du PSG contre l’Athletic Club ce mercredi soir (0-0), Marquinhos a subi un gros tacle sur la semelle. Il a tenu jusqu’à la mi-temps avant de laisser sa place à Illia Zabarnyi. Alors que l’on pensait que sa sortie était due à cette semelle, ce n’est en réalité pas ça. Comme le rapportent L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport, le capitaine du PSG souffrirait des adducteurs.

Des examens demain

Le quotidien francilien indique que le numéro 5 du PSG a seulement glissé en passant dans la zone mixte qu’il faudra atteindre ce jeudi pour voir comment la douleur évolue. De son côté, RMC Sport avance que cette blessure musculaire pourrait faire craindre une absence de plusieurs semaines. Marquinhos devrait passer des examens demain pour connaître la gravité de la blessure du capitaine parisien.