SpacePSG : Parole aux CSiens et debrief de PSG / Reims

Ce dimanche, le PSG s’est largement imposé sur sa pelouse face à Reims (4-0). En difficulté dans le jeu depuis le début de la saison, les Rouge & Bleu ont réussi à retrouver de l’efficacité devant son public.

Vous en avez l’habitude tous les lundis, des figures bien connues de la « Communauté CS », LeeParisYY, Juampi_hwj et Parisien du VDM, animent un « Space » sur Twitter qui est suivi et relayé par bon nombre de supporters.

N’hésitez pas à les rejoindre et venir participer au débat en intervenant et à réagir dans l’espace commentaire de cet article.