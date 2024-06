Ce vendredi, le PSG a officialisé l’arrivée Matvey Safonov. Le gardien russe vient pour concurrencer Gianluigi Donnarumma. Le sélectionneur italien ne comprend pas ce choix.

Arrivée au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma a dans un premier temps été en concurrence avec Keylor Navas. À son arrivée sur le banc des Rouge & Bleu lors du mercato estival 2022, Christophe Galtier avait décidé de placer l’international italien comme numéro 1. Choix qui a été le même pour Luis Enrique. Lors de l’exercice 2023-2024, l’ancien du Milan AC a réalisé une très belle saison sous le maillot du PSG, réalisant de très nombreuses masterclass avec des arrêts venus d’ailleurs. Il a également quelques moments d’égarement. Dans le jeu prôné par le coach espagnol, le jeu au pied est important. L’un des points faibles de Gianluigi Donnarumma, même s’il s’est amélioré ces derniers mois.

A voir aussi : Euro 2024 (3/5) : Gianluigi Donnarumma avec l’Italie sur ses épaules ?

« Je ne crains pas que son niveau baisse s’il devait prendre des décisions qui concernent son avenir »

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, le gardien se sent bien à Paris et des discussions pour une prolongation étaient même avancées. Mais avec la signature de Matvey Safonov pour les cinq prochaines saisons, qui est venu pour concurrencer Gigio, la donne pourrait-elle changer ? Actuellement avec l’Italie pour participer à l’Euro 2024, il a vu son sélectionneur, Luciano Spalletti, fustigé le choix du PSG de recruter un nouveau gardien. Une prise de parole qui a eu lieu avant l’officialisation du transfert du gardien russe. « Selon moi, s’ils font partir Donnarumma du PSG, il trouvera une équipe plus forte, lance le sélectionneur italien dans des propos relayés par L’Equipe. Je ne crains pas que son niveau baisse s’il devait prendre des décisions qui concernent son avenir. » Spalletti a ensuite expliqué que si Gianluigi Donnarumma était pour lui un titulaire indiscutable au sein de la Squadra Azzura, il va devoir tout de même être vigilant. « En Italie, nous avons des gardiens très bons comme ceux qui sont dans notre groupe, (Guglielmo) Vicario et (Alex) Meret. »