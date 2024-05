Les matches au Parc des Princes n’auront plus la même saveur la saison prochaine. Après 26 ans en tant que speaker du PSG, Michel Montana va prendre sa retraite à la fin de la saison.

Dimanche soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG va jouer son dernier match de la saison au Parc des Princes. Une rencontre spéciale à plusieurs degrés. Vainqueur de la Ligue 1 pour la douzième fois de son histoire, le club de la capitale va recevoir le trophée devant son public à l’issue de la rencontre contre Toulouse. Ce sera également le dernier match de Kylian Mbappé au Parc avec le maillot du PSG. Enfin, un emblématique employé du club de la capitale va tirer sa révérence à l’issue de la 33e journée du championnat contre les Toulousains.

🥲Speaker emblématique du Parc des Princes depuis 1998, Michel Montana prendra cette semaine une retraite bien méritée à 68 ans.



Speaker officiel du PSG depuis 1998

En effet, dans un communiqué, le PSG a fait savoir que Michel Montana, son speaker historique, avait décidé de prendre sa retraite, après 26 ans au sein du club de la capitale. Le match contre Toulouse dimanche soir sera donc son dernier au micro. Le club de la capitale rappelle que Michel Montana a animé ses premières rencontres à domicile du Paris Saint-Germain en 1994 avant de devenir la voix officielle des Rouge & Bleu en 1998. Dans son communiqué, le PSG indique qu’un hommage lui sera rendu en début de la saison prochaine. Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a tenu à rendre hommage à l’homme qui a animé près de 700 matches. « La voix légendaire de Michel a créé un lien fort avec les supporters parisiens. Michel restera à jamais dans le cœur des fans du Club. Nous sommes reconnaissants pour les 30 années passées ensemble et remercions Michel pour sa passion et son dévouement, tout en lui souhaitant une retraite bien méritée.«

« J’ai toujours eu à cœur de me voir comme un trait-d’union entre le Club et vous »

Michel Montana, qui a été meilleur speaker de la Ligue 1 en 2009, 2012 et 2016, a tenu à laisser un message aux supporters du PSG. « Chers supporters du Paris Saint-Germain, après trois décennies, il est venu le moment pour moi de mettre un terme à ma carrière de speaker au Parc des Princes. Mon ultime match aura lieu ce dimanche. Au fil de ces années, j’ai éprouvé une affection sans borne pour ce métier. J’ai toujours eu à cœur de me voir comme un trait-d’union entre le Club et vous, fidèles supporters. Ce lien, teinté de rouge et de bleu, cette connexion sonore, a su traverser les époques. C’est avec une immense fierté que je contemple toutes ces belles années.«