Sporting CP / PSG – Les compositions officielles

Ce mardi soir, le PSG affronte le Sporting CP lors de la septième journée de phase de ligue de la Ligue des champions. Un peu moins d’une heure avant ce match, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Troisième de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG peut pratiquement valider sa place dans le top 8 en cas de victoire contre le Sporting CP ce mardi soir lors de la septième journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, pas encore revenus de la CAN, Quentin Ndjantou, Kang-in Lee, Matvey Safonov et Joao Neves, blessés, ni Lucas Hernandez, suspendu. Malgré ces absences, le coach du PSG a décidé d’aligner un onze très compétitif.

Bradley Barcola titulaire

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Lucas Chevalier. La défense du PSG est composée de Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit, de Nuno Mendes dans le couloir gauche et d’une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho. Senny Mayulu est titulaire au milieu de terrain. Le titi du PSG accompagne Vitinha et Fabian Ruiz. Pour l’attaque, Luis Enrique a décidé d’aligner Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Feuille de match Sporting CP / Paris Saint-Germain

Septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Estadio José Alvalade – Horaire : 21h00 – Diffuseurs : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Anthony Taylor – Arbitres assistants : Gary Beswick et Adam Nunn – Quatrième arbitre : Robert Jones– VAR : Jarred Gillett et Michael Salisbury