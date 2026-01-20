Sporting CP / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce mardi soir, le PSG, malgré une très large domination, s’est incliné contre le Sporting CP (2-1). Les Parisiens ont pêché dans la finition contre les Portugais.

Le PSG pouvait pratiquement valider sa place dans les huit premiers de la phase de ligue de la Ligue des champions ce soir avec son match contre le Sporting. Malgré une large domination et pas moins de 28 tirs, le PSG a manqué d’efficacité et vu le club portugais être ultra-réaliste et s’offrir une victoire de prestige (2-1). Titulaire dans les buts du PSG ce soir, Lucas Chevalier n’a pas eu grand-chose à faire. Mais il a été fautif sur le but de la victoire avec une parade ratée qui a atterri sur la tête de Luis Suarez qui s’est offert un doublé. Le gardien, qui était revenu en forme ces dernières semaines, est retombé dans ses travers du début de saison. Titulaire dans le couloir droit de l’attaque du PSG, Désiré Doué a encore été en difficulté. Il n’a pas réussi à faire des différences à ses dribbles et a souvent été stoppé par son adversaire direct. C’est la même chose pour Ousmane Dembélé, qui a eu du mal à se montrer dangereux, lui qui a cru marquer mais a vu son but de la tête logiquement refusé pour un hors-jeu.

Warren Zaïre-Emery meilleur parisien

Malgré la défaite, certains joueurs ont réalisé une belle performance. La charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho a été solide, étant très peu mise en danger et réussissant leurs interventions quand c’était nécessaire. Titulaire dans le couloir droit de la défense, Warren Zaïre-Emery a été dans la lignée de ses performances de ces dernières semaines. Le titi du PSG a été le meilleur parisien sur le terrain ce soir. Il a été solide défensivement et n’a pas hésité à se projeter vers l’avant pour apporter du surnombre. Il aurait pu ponctuer sa belle performance avec un but, mais sa réalisation a été refusée après une faute de Senny Mayulu un peu plus tôt dans l’action. Vitinha a encore une fois été le métronome du jeu du PSG, a essayé de trouver dans les meilleures conditions ses coéquipiers, mais sans réussite.