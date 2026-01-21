Sporting CP / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mardi soir, le PSG a vécu un scénario cruel sur la pelouse du Sporting CP (2-1) en Ligue des champions. Et plusieurs Parisiens ont déçu à Lisbonne.

Bien ancré dans le top 8 de la Ligue des champions depuis le début de sa campagne européenne, le PSG voit désormais sa qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition être menacée. La raison ? La défaite cruelle subie sur la pelouse du Sporting Portugal ce mardi soir. Dominateurs, les hommes de Luis Enrique ont une nouvelle fois fait preuve d’un manque d’efficacité et ont été punis par un doublé de Luis Suárez.

À lire aussi : Sporting CP / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Chevalier pas rassurant, Doué à l’envers, Zaïre-Emery solide

Et cette rencontre à Lisbonne a une nouvelle fois montré les difficultés affichées par certains parisiens depuis quelques semaines, à commencer par Lucas Chevalier. « Il a dû attendre la 65e minute pour arrêter le premier tir cadré du Sporting. Mais derrière, ça a été la catastrophe. Un ballon mal repoussé qui a amené le corner pour le premier but portugais (74e), puis un autre sur la tête de Luis Suarez pour le deuxième (90e). Vraiment rien de rassurant », déplore L’Equipe, qui lui attribue la note de 3/10. Mais le portier français n’est pas le seul à être passé à côté de sa soirée. En attaque, Désiré Doué a joué à l’envers et reçoit également la note de 3/10 dans le quotidien sportif. « Il s’est éteint trop vite après une entame de match où ses différences suggéraient tellement mieux. Les quelques éclairs de l’international français n’ont pas suffi à compenser un déchet considérable. Le deuxième but du Sporting est intervenu après une perte de balle alors qu’il était passé relayeur après l’entrée de ‘Kvara’. »

Une nouvelle fois titulaire dans l’entrejeu, Senny Mayulu a été dans la lignée de ses dernières sorties insuffisantes. « Placé haut en phase de possession sur le premier quart d’heure, le numéro 24 est celui qui a touché le moins de ballons au milieu (28 en première période). Il commet la faute au départ de l’action du but refusé à Zaïre-Emery (31e), après une frappe hors cadre (8e) et une tête qui manquait de puissance pour inquiéter Rui Silva (15e). », souligne Le Parisien, qui lui octroie la note de 3.5/10. Seule satisfaction de cette rencontre, la prestation solide de Warren Zaïre-Emery. Le Titi récolte la note de 6/10 dans les deux quotidiens. « En position d’arrière droit, le Titi a mis beaucoup d’impact pour résister aux duels. Il n’a pas non plus hésité à se projeter pour amener le surnombre dans son couloir à plusieurs reprises. Il a même cru marquer, avant que la VAR n’annule logiquement son but de la tête (31e). Il a eu moins de possibilités pour accompagner les attaques au retour des vestiaires et termine difficilement au milieu », rapporte le journal francilien.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 3 – Zaïre-Emery 6, Marquinhos 4, Pacho 4, Nuno Mendes 5 – Mayulu 4, Vitinha 5, F.Ruiz 5 – Doué 3, Dembélé 4, Barcola 4 / Luis Enrique 3

(L’Equipe) : Chevalier 3 – Zaïre-Emery 6, Marquinhos 4, Pacho 4, Nuno Mendes 5 – Mayulu 4, Vitinha 5, F.Ruiz 5 – Doué 3, Dembélé 4, Barcola 4 / Luis Enrique 3 Les notes du PSG (Le Parisien) : Chevalier 4 – Zaïre-Emery 6, Marquinhos 4.5, Pacho 4, Nuno Mendes 4 – Mayulu 3.5, Vitinha 4, F.Ruiz 5 – Doué 3.5, Dembélé 4, Barcola 4