Sporting / PSG – Rui Borges : « Affronter les meilleurs d’Europe est une grande motivation »

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte le Sporting CP à l’Estádio José Alvalade. Une rencontre importante pour les deux équipes.

Le PSG retrouve la Ligue des champions. Pour son premier match de C1 en 2026, les Rouge & Bleu peuvent faire un grand pas vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Troisième au classement, la formation de Luis Enrique aura à coeur de faire un résultat sur la pelouse du Sporting CP, quatorzième mais à trois points de son adversaire. Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur portugais, Rui Borges, s’est exprimé sur cette rencontre face au PSG, dans des propos rapportés par le site officiel du Sporting CP.

À lire aussi : Sporting / PSG – Les compositions probables selon la presse

Recevoir le PSG à domicile

« Le Sporting CP, non seulement lors des matchs à domicile, mais aussi à l’extérieur, a démontré ce dont il est capable, son idée et sa personnalité. J’espère que nous serons capables de le faire à nouveau face à une grande équipe, peut-être la meilleure d’Europe, car elle a remporté ce trophée. Nous avons également eu la ‘chance’ que le tirage au sort nous oppose à deux des trois meilleures équipes d’Europe, le PSG et le Bayern Munich. J’ajouterais ici Arsenal. Ce doit être avant tout une fierté et une énorme motivation d’affronter les meilleurs et de montrer que nous sommes à la hauteur de ce niveau. »

Affronter le PSG, le plus gros défi de sa carrière ?

« Ce qui m’a le plus mis au défi, c’est le premier jour où je suis arrivé ici. Chaque jour ici est mon plus grand défi et le plus beau jour de ma vie. Je suis dans un grand club et chaque jour, je dois essayer d’être meilleur, pour gagner plus et ajouter à l’histoire du Sporting CP. Affronter les meilleurs d’Europe est bien sûr une grande motivation, pour l’équipe technique et pour les joueurs, afin de montrer que nous sommes capables de rivaliser avec les meilleurs, collectivement et individuellement, mais le plus grand défi est d’être l’entraîneur principal du Sporting CP. »

Les bonnes performances en C1 sont-elles une source de motivation

« L’équipe a réagi de manière formidable lors des matchs de Champions League. Elle a fait preuve d’une grande maturité. Nous jouons à domicile, où nous avons gagné et où nous avons déjà affronté de bonnes équipes. Nous allons maintenant affronter une grande équipe : celle qui a le plus de possession en Champions League, qui bat pratiquement tous les records dans son championnat et qui a marqué le plus de buts, à égalité avec Dortmund. C’est une équipe très forte dans sa réaction à la perte du ballon, qui récupère beaucoup de ballons dans le milieu de terrain offensif et marque beaucoup de buts dans ces moments-là. Nous devons comprendre comment mettre le PSG en danger, car je pense qu’ils nous respecteront pour tout ce que nous avons accompli en Champions League et dans les compétitions nationales. »

La solidité défensive à domicile

« Le Sporting s’est révélé être une grande équipe, non seulement en défense, mais aussi en attaque. Je pense que ce sera un grand match entre deux équipes qui aiment gagner et qui marquent beaucoup de buts, ce qui démontre la qualité des deux formations. Nous savons que nous avons en face de nous une équipe qui compte certains des meilleurs joueurs du monde à leur poste et ce sera un défi de neutraliser ce talent individuel. Le match se joue de plus en plus sur l’inspiration et nous devons parvenir à la neutraliser. »

L’organisation défensive face à ce type d’équipe

« Notre organisation défensive à Munich n’était pas différente (défaite 3-1). Edu [Quaresma] a joué au poste d’arrière droit, et non au poste de défenseur central. Cela nous a donné d’autres caractéristiques, mais nous n’avons pas changé de tactique. Nous avons affronté une grande équipe qui nous a obligés à reculer plus souvent en bloc, ce qui n’est pas si courant chez nous. Nous avons également des difficultés face aux grandes équipes et je pense que le PSG, qui est une équipe très dynamique avec beaucoup de possession de balle et des milieux de terrain sans position fixe, comme Vitinha et Ousmane Dembélé, va nous compliquer la tâche pour mettre la pression à certains moments. Ils vont nous obliger à reculer plus souvent vers un bloc moyen-bas, mais pas à cause d’un changement tactique de notre part, mais plutôt à cause de leur qualité. Ce que nous sommes ne change pas, seuls certains comportements individuels stratégiques changent. L’adversaire nous pousse davantage vers l’arrière et d’où, parfois, la ligne à cinq. »