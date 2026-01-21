Sporting / PSG – Rui Borges : « Le football comporte plusieurs stratégies »

Ce mardi soir, le PSG a subi une défaite cruelle sur la pelouse du Sporting CP (2-1) en Ligue des champions. Un véritable hold-up salué par le coach adverse.

Le PSG doit encore patienter pour savoir s’il disputera directement les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après sa défaite sur la pelouse du Sporting CP (2-1), le tenant du titre ne devra pas se manquer lors de la dernière journée face à Newcastle (mercredi prochain au Parc des Princes). Ce mardi à Lisbonne, les Parisiens avaient pourtant une belle occasion de consolider leur place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Dominateurs, les Rouge & Bleu se sont inclinés sur un doublé de Luis Suárez et ont été punis de leur manque d’efficacité.

Après la rencontre, l’entraîneur Rui Borges a salué la performance de son équipe et a expliqué sa tactique pour venir à bout des champions d’Europe, dans des propos rapportés par le site officiel du Sporting : « C’est le sentiment du devoir accompli. Une grande victoire. Ce sont trois points difficiles face à une grande équipe. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés tout au long des 90 minutes, mais nous avons su faire ce que je demandais : faire preuve de cohésion et de passion. Nous savions que nous allions souffrir face aux champions d’Europe, la meilleure équipe d’Europe. Ils ont beaucoup de qualités individuelles et collectives. Nous avons su souffrir en première mi-temps, où nous avons eu du mal à construire le jeu. Nous sommes revenus plus audacieux en deuxième mi-temps. Je n’ai pas beaucoup parlé à la mi-temps. Les remplacements ont aidé et nous avons obligé le Paris Saint-Germain à courir derrière. Nous avons eu un peu de chance sur les buts, cela fait partie de l’audace. En défense, le groupe a démontré sa qualité et l’amitié qui règne dans l’équipe, à quel point ils veulent gagner. »

L’entraineur portugais a aussi réagi aux propos de Luis Enrique, qui a affirmé que la défaite parisienne était injuste : « Je comprends. Ils ont fait un grand match, c’est certain. Outre les buts annulés, ils ont eu quelques occasions et nous ont mis la pression, mais il y a l’autre côté. Le football comporte plusieurs stratégies. Dans notre championnat, nous avons également affronté des équipes qui jouaient en bloc bas. L’équipe a été fantastique, comme elle l’avait été à Munich. Nous étions très concentrés et, en deuxième mi-temps, nous avons fait preuve de plus d’audace. »

Enfin, Rui Borges est revenu sur sa stratégie pour battre les champions d’Europe : « Compte tenu de nos moyens, je ne pouvais pas demander mieux à notre équipe. Une stratégie différente face au PSG ? Le Sporting et les joueurs sont conscients de la réalité. Nous reconnaissons la valeur de l’adversaire. On ne peut pas comparer le Paris Saint-Germain aux équipes de notre championnat. On savait qu’on allait souffrir. On ne peut pas toujours être le Sporting qui domine son adversaire, qui met la pression et se crée beaucoup d’occasions de but. Aujourd’hui, on en a eu peu et on devait les exploiter, c’est ce qui s’est passé (…) Notre première passe devait toujours être plus longue. Le Paris Saint-Germain est sans doute l’équipe la plus forte en réaction à la perte du ballon et en transition défensive. Ils sont très intenses. D’où l’importance de Luis Suárez, avec qui nous avons souvent réussi à combiner en première mi-temps. Il a fait un travail spectaculaire. Il nous a juste manqué le petit plus pour passer à l’étape suivante. Nous avons eu cette difficulté parce qu’ils sont très intenses. Si nous avions eu plus cette capacité, je pense que nous aurions créé plus de problèmes au Paris Saint-Germain. »