Sports Water, nouveau sponsor du PSG

Depuis de nombreux mois, le PSG multiplie les sponsors. Après les partenariats avec AJE Group et VOLT en décembre dernier, le club de la capitale a signé un contrat avec un nouveau sponsor en ce début d’année 2022. En effet, comme le rapporte L’Equipe, le PSG enregistre l’arrivée d’un nouveau partenariat avec la marque d’eau minérale : Sports Water.

Les deux parties ont paraphé un contrat jusqu’en 2024 et selon les informations du quotidien sportif, ce partenariat rapportera « entre 500 000 et 1 million d’euros par an au PSG, le tarif augmentant sensiblement chaque saison. » Si la marque d’eau minérale a déjà fourni plusieurs franchises de sports américains, « il s’agit du premier sponsoring Monde avec une équipe sportive en Europe. » De leur côté, les Rouge & Bleu n’ont pas encore officialisé ce partenariat.

On rappelle également que le PSG avait récemment renouvelé ses contrats avec American Express et Coca Cola, deux partenaires de longue date.