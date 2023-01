SRFC / PSG – Annoncez votre pronostic

Le PSG se rend sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche soir (20h45, Prime Video) en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Une opposition très alléchante sur le papier.

C’est une belle affiche que nous réserve la Ligue 1 ce dimanche pour la conclusion de sa phase allée. Le Stade Rennais accueille ainsi le leader parisien. Ce dernier, qui avait connu son premier revers de la saison sur le terrain du RC Lens (3-1), a su renouer avec la victoire lors de la journée suivante. Face à la lanterne rouge, le SCO d’Angers, les hommes de Christophe Galtier l’ont ainsi emporté sur le score sec de 2-0 et ce, malgré une copie rendue loin d’être ahurissante.

Le retour de la MNM au programme

Désormais, le club de la capitale se doit d’enchaîner face à un adversaire qui ne lui réussit pas forcément dernièrement. Et pour se faire, Christophe Galtier pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé. Ce dernier devrait d’ailleurs débuter cette rencontre dans la peau d’un titulaire. L’occasion de revoir la fameuse MNM d’entrée lors d’un match de Ligue 1. De leur côté, les Bretons, qui ont vu l’OM et le RC Lens prendre du large et le LOSC revenir à leur hauteur, n’a pas vraiment le droit à l’erreur devant son public. Et vous, comment sentez-vous ce match ? N’hésitez pas à nous livrer votre ressenti au sein de la rubrique commentaire ci-dessous. Mercredi dernier, le PSG s’est donc octroyé les trois points de la victoire devant le SCO d’Angers (2-0). Quatre CSiens ont pronostiqué le bon résultat : Vanya, Fox Mulder, Perceval le Gaulois et Niko17. Bravo à eux !