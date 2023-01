SRFC / PSG – Les compositions officielles

Le PSG et le Stade Rennais se feront face dans un peu moins d’une heures (20h45, Prime Video) en marge de la 19e journée de Ligue 1. Voici les compositions des deux équipes.

C’est un vrai test que le PSG devra affronter ce dimanche soir en terrain hostile. Opposés au Stade Rennais, les hommes de Christophe Galtier se doivent de poursuivre leur marche en avant afin d’engranger le maximum de confiance à un mois du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (14 février). De son côté, Rennes, amputé de plusieurs éléments, souhaitera s’imposer pour rester dans la course à la Champions League.

Warren-Zaïre Emery titulaire, Mbappé sur le banc

Et pour cette partie, Christophe Galtier a décidé d’orchestrer son XI de départ en 3-4-3, comme face à Angers. Gianluigi Donnarumma gardera la cage. Devant lui, la défense, à trois têtes, sera composée de Ramos, Danilo et Marquinhos. Devant eux, le technicien rouge et bleu a choisi d’aligner un double pivot constitué de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery. Juan Bernat et Nordi Mukiele occuperont, eux, les ailes. Enfin, la triplette Neymar Jr, Lionel Messi et Hugo Ekitike sera chargée de créer la décision. Kylian Mbappé débute donc sur le banc. Côté Rennais, Bruno Genesio a décidé d’opter pour une défense à trois également. À noter la présence d’Arnaud Kalimuendo, lui l’ancien joueur du PSG.

La feuille de match de SRFC / PSG

Stade : Roazon Park – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitre assistant : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Marc Bollengier – Assistance Video : Wilfried Bien et Abdelali Chaoui