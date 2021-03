Stade Brestois 29 / PSG : les compositions officielles

C’est une parenthèse de Coupe de France qui est proposée au PSG entre un match de Ligue 1 à Bordeaux (0-1) et un rendez-vous capital de Ligue des champions au Parc des Princes contre le FC Barcelone. Paris est à Brest. Et comme escompté il y a des retours importants dans le onze du PSG :Marco Verratti et Kylian Mbappé. Il y a aussi quelques surprises avec Danilo en défense centrale, Kehrer qui reste à droite, Bakker préféré à gauche. Draxler et Sarabia enchaînent. Rafinha est sur le banc et devrait servir d’alternative à Verratti en cours de match.

Feuille de match du SB29/PSG

Samedi 6 mars 2021 à 21h10 au stade Francis-Le Blé (huis clos)| 16e finale de la Coupe de France 2020-21| Diffuseurs : France 2 et Eurosport 2 | Arbitre : Brisard