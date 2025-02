Stade Brestois / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce samedi après-midi, le PSG se déplace à Brest pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. À moins d’une heure de ce match, vous pouvez annoncer votre pronostic.

Après son très beau succès en Ligue des champions contre Stuttgart mercredi soir (1-4), le PSG retrouve les terrains ce samedi avec le déplacement au Stade Francis le Blé pour y défier Brest dans le cadre de la vingtième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe quasiment type. Pour remplacer Warren Zaïre-Emery et Joao Neves, blessés contre le club allemand, le coach espagnol a décidé de titulariser Fabian Ruiz et Lee Kang-in au milieu.

Moins d’une heure avant le match, comment sentez-vous cette rencontre ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi soir, le PSG s’est brillamment imposé contre Stuttgart pour le compte de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (1-4). Un score annoncé ici par so, PSG75, spike spoke et Willou 🔥Expert Cs🔥. Bravo à eux !