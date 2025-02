Stade Brestois / PSG – Les compositions probables

Ce mardi soir (18h45, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Guingamp pour y défier Brest lors du barrage aller de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner une équipe proche de son équipe type.

Après s’être qualifié in extremis pour les barrages de la Ligue des champions grâce à ses trois victoires lors de ses trois derniers matches de la phase de ligue, le PSG affronte Brest en barrage de la compétition pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ce mardi, sur la pelouse du Roudourou, les Parisiens vont tenter de prendre un avantage au vu du match retour au Parc des Princes dans une semaine. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Warren Zaïre-Emery, qui soigne encore sa blessure à la cheville gauche. Avec l’absence du titi, le coach du PSG devrait aligner une équipe qui ressemble à une équipe type.

A voir aussi : Nuno Mendes : « Si on laisse Brest jouer, ils vont nous faire mal »

Désiré Doué au cœur du jeu ?

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait enchaîner. Le numéro 1 du PSG serait défendu par une ligne de quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Joao Neves et Vitinha devraient être associés avec Désiré Doué selon L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport. Enfin, en attaque, Bradley Barcola devrait débuter sur le côté droit, Ousmane Dembélé en faux numéro 9 et Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche, pour sa grande première en Ligue des champions avec le club de la capitale.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Neves – Doué, Vitinha, Neves – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia

selon L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Neves – Doué, Vitinha, Neves – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable de Brest : Bizot – Lala, Chardonnet (c), Coulibaly, Haïdara – Camara, Lees-Melou, Magnetti – Doumbia (ou Faivre) – Ajorque, Sima

Onze probables Brest / PSG (L’Equipe)