Stade Brestois / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce mardi, le PSG s’est largement imposé contre Brest en barrage aller de la Ligue des champions (0-3). Les Parisiens ont brillé, avec notamment une prestation XXL de Vitinha.

Dans une très bonne dynamique, le PSG se déplaçait à Guingamp pour y défier Brest en barrage aller de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a dominé, le club de la capitale a fait un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale grâce à une large victoire (0-3). Premier buteur de la rencontre, sur un penalty plein de maîtrise, Vitinha a encore brillé, étant élu homme du match par l’UEFA. Le milieu de terrain portugais a été le métronome du jeu parisien, il a été précis dans tout ce qu’il a fait et a distillé de très bons ballons à ses coéquipiers. L’international portugais poursuit ses très bonnes performances qu’il affiche depuis plusieurs semaines. À ses côtés, Joao Neves a aussi fortement brillé. L’ancien du Benfica a été actif et tenté plusieurs belles passes pour déstabiliser la défense brestoise. Il aurait pu être crédité d’une magnifique passe décisive en talonnade si Ousmane Dembélé avait mieux conclu.

Un Marquinhos de gala pour sa 100e

Double buteur ce soir, Ousmane Dembélé enchaîne les buts et les performances de très haut niveau depuis de nombreuses semaines. Ce mardi, le numéro 10 du PSG s’est procuré plusieurs occasions et a fait mal à la défense bretonne. Il aurait encore pu améliorer ses statistiques, manquant de belles occasions. Pour sa 100e en Ligue des champions, Marquinhos a été le patron de la défense parisienne. Il a réalisé plusieurs interventions autoritaires et a laissé très peu de chance à Ludovic Ajorque pour briller. En difficulté en championnat il y a dix jours, Willian Pacho a été meilleur ce soir. Il a tout de même eu une frayeur quand il a été devancé par Sima, mais a rattrapé « son erreur » pour reprendre l’attaquant brestois dans la surface parisienne. Si la plupart des joueurs parisiens ont livré une belle partie, Fabian Ruiz a été un peu plus neutre. En difficulté dans les transmissions en début de rencontre, il c’est petit-à-petit ressaisi au fil de la rencontre.