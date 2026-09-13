Stade Brestois / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce dimanche soir, le PSG s’est offert sa première victoire sur la pelouse de Brest (0-1). Dans cette rencontre, Matvey Safonov et Ferran Torres ont fortement brillé.

Lors de la quatrième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait ce dimanche soir sur la pelouse de Brest. Dans cette rencontre, les Parisiens ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Ferran Torres. L’international espagnol poursuit son intégration express avec un sixième en cinq rencontres toutes compétitions confondues. Il a été l’un des Parisiens les plus dangereux en Bretagne avec notamment une deuxième action où il est lancé en profondeur mais rattrapé au dernier moment par la défense brestoise. Lors de ce match, on a encore pu voir une belle complicité avec Ousmane Dembélé. Très beau passeur d’une talonnade, l’international français poursuit sa montée en puissance après son très bon match contre le Slovan Bratislava mercredi soir (6-1). Il aurait pu marquer mais sa frappe enroulée a été stoppée par le gardien brestois.

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Khvicha Kvaratskhelia dans le dur, Willian Pacho patron de la défense

En défense, Willian Pacho a retrouvé son niveau de patron et n’a pas été déstabilisé par Ludovic Ajorque. Il a été dominant dans ses duels et a sauvé à plusieurs reprises le PSG, comme lorsqu’il a intercepté d’un tacle glissé dans la surface une intrusion dans la défense parisienne après un duel perdu de Warren Zaïre-Emery sur le côté droit de la surface. De retour dans le onze de départ en Ligue 1 après sa suspension de trois matches, Nuno Mendes, auteur d’un gros match contre Bratislava, a été plus en difficulté ce soir, avec notamment une passe en retrait qui a atterri dans les pieds de Doumbia à l’entrée de la surface, qui a ensuite vu sa frappe s’écraser sur le poteau. Autre joueur en difficulté ce soir, Khvicha Kvaratskhelia. Le numéro 7 du PSG n’a pas réussi à faire de différence sur son côté gauche et a été très peu dangereux.