Stade Brestois / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce samedi après-midi, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Brest pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont brillé, avec un Ousmane Dembélé, de nouveau auteur d’un triplé.

Le PSG va affronter le Stade Brestois trois fois lors de ce mois de février. Ce samedi après-midi, les Parisiens se déplaçaient au stade Francis Le Blé pour le compte de la vingtième journée de Ligue 1. Dans un match très plaisant, les Parisiens ont montré leur qualité offensive avec un nouveau festival d’Ousmane Dembélé, auteur de son deuxième triplé de la semaine. L’international français semble de mieux en mieux apprécier ce rôle de faux numéro 9, où il a moins d’adversaire à éliminer pour se présenter devant le but. Il est devenu le meilleur buteur de la Ligue 1 avec quatorze réalisations. Ce samedi, il a encore éclaboussé de son talent le championnat de France. Placé dans le couloir droit de l’attaque, Bradley Barcola a encore été l’un des détonateurs des attaques parisiennes. Il est passeur décisif sur le premier but d’Ousmane Dembélé, avec une percée dont il a le secret. Il a réussi plusieurs belles percées, lui qui retrouve son niveau après plusieurs semaines délicates.

Willian Pacho en grande difficulté face à Ajorque

En défense, Achraf Hakimi a été plus en difficulté que lors de ces dernières sorties. Le numéro 2 du PSG semblait en difficulté et mettait du temps à revenir quand il se projetait vers l’avant. Il semblait aussi moins impliqué dans ses tâches défensives. Titulaire au côté de Marquinhos en défense centrale, Willian Pacho a été en grande difficulté face à Ludovic Ajorque. L’international équatorien a souvent été dépassé et a mis à plusieurs reprises en difficulté Gianluigi Donnarumma avec des passes incertaines. Le gardien italien, qui a aussi été l’un des hommes du match de ce Brest / PSG. L’international italien a réalisé des parades de grande classe, notamment une main ferme sur une tentative de Romain Faivre quelques minutes après l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé. Enfin, Vitinha a également eu une importance sur le jeu du PSG. L’international portugais a tenté de faire jouer ses coéquipiers et a comblé les brèches lorsqu’il devait compenser la montée des défenseurs.