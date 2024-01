Stade de France : Le PSG n’est plus candidat

Alors que des tractations se font en même des temps que des déclarations dans les médias concernant le changement de stade du PSG, une piste tombe à l’eau aujourd’hui. En effet, le club de la capitale ne serait pas allé au bout de ses démarches afin de prendre ses marques au Stade de France.

Ce mercredi 3 janvier était la date butoir pour les candidats au rachat ou à la concession du Stade de France pour déposer définitivement leur dossier. Un épisode auquel le PSG ne s’est pas joint selon les informations du Parisien, ce qui met donc le club de la capitale hors de course pour un déménagement au Stade de France. Pourtant, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, avec ses conseillers, avait sérieusement envisagé la piste : « Mais le dossier s’est révélé trop complexe avec des contraintes qui avaient d’abord été mal mesurées. La réflexion a surtout permis d’affiner les besoins du club. L’arrivée dans le capital d’Arctos a joué un rôle non négligeable dans la décision de se concentrer sur d’autres projets« , écrit Le Parisien. Dans ce qui représentait un frein dans la piste menant le PSG au Stade de France, le calendrier des équipes de France de football et de rugby « que l’État tient absolument à garder au Stade de France« .

🚨 Le PSG n’est PLUS CANDIDAT au rachat du Stade de France 🏟️❌

Le club s’était surtout positionné pour mettre "un petit coup de pression" à la mairie de Paris ⏳



[Le Parisien] pic.twitter.com/4OBM1bprmI — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 3, 2024 Twitter : @CanalSupporters

Si les trois autres prétendants continueront de jouer des coudes pour l’acquisition du Stade de France, l’Etat français discutera avec le repreneur potentiel avant de donner sa réponse définitive avant la fin de l’année. Concernant le PSG, le coup de pression que représentait ce dossier prend donc fin, et l’histoire d’amour entre le club de la capitale et le Parc des Princes devrait se poursuivre. Toutefois, l’option d’un nouveau stade de 70 000 places en région parisienne n’est pas à exclure selon Bruno Salomon, journaliste pour France Bleu Paris. Ce dernier précise également que l’acquisition du Parc des Princes est toujours dans les tuyaux.