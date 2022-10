Ce soir, le PSG se va affronter le Benfica dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Auteur d’un début parfait avec deux victoires en deux matches, les deux équipes voudront prendre un ascendant dans ce groupe avant le match retour au Parc des Princes mardi prochain.

Présents en conférence de presse hier, Christophe Galtier et Danilo Pereira ont loué l’ambiance de l’Estadio da Luz. Comme le rapporte RMC Sport, cette rencontre entre le Benfica et le PSG se jouera à guichets fermés avec 65 000 supporters attendus dans l’enceinte lisboète. « Certains socios ont dû attendre plus de 3 heures sur le site du club au moment de la mise en vente des billets, pour décrocher leur place. » Pour rappel, 3250 supporters dont 1000 membres du Collectif Ultras Paris sont attendus pour encourager les Rouge & Bleu.

Nasser al-Khelaïfi présent à l’Estadio da Luz

Comme c’est de coutume avant chaque match de Ligue des Champions, Nasser al-Khelaïfi et une délégation du PSG ont participé ce midi au traditionnel déjeuner de jour de match avec la direction du club lisboète. Ce dernier s’est déroulé dans le restaurant étoilé Feitoria du chef André Cruz, dévoile RMC Sport qui indique que le président parisien a reçu comme cadeau une bouteille de Porto datant de 1975. Nasser al-Khelaïfi qui assistera évidemment à la rencontre entre les deux équipes.