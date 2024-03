Avant le match entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims ce dimanche, Benjamin Stambouli, milieu de terrain rémois, livre des confidences sur les moments marquants de sa carrière. Ayant récemment rejoint les rangs rémois lors du mercato hivernal, Stambouli, qui a déjà porté les couleurs parisiennes lors de la saison 2015-2016, revient sur son expérience au sein du PSG auprès du Parisien.

L’ambiance du Parc des Princes

« C’est l’un des stades mythiques en France, il y règne une très grosse ambiance. Cette enceinte te porte. On a affaire à un public connaisseur, juste et exigeant. Il faut répondre présent. À mon arrivée, il y a pu avoir des a priori (il est né à Marseille). Je l’ai pris comme un vrai défi et je me suis battu pour le relever. J’ai montré mon implication et ces malentendus se sont vite dissipés. »

Sa relation avec Laurent Blanc

« Laurent Blanc incarne la droiture, la force tranquille et inspire le respect. Il a une vraie posture et te dit les choses. Quand il m’a contacté pour signer au PSG, son discours a été clair. Il m’a expliqué ouvertement qu’il me voulait pour être la doublure de Thiago Motta. Il comptait sur moi. Et si je bossais bien, les portes me seraient toujours ouvertes. J’avais beaucoup aimé cet échange. Le coach n’est pas un vendeur de rêves. Au final, j’ai quand même joué 39 matchs toutes compétitions confondues avec Paris dont une petite trentaine comme titulaire (27). »

Son souvenir de Zlatan Ibrahimovic’

« Ah Zlatan, quel personnage ! J’ai une anecdote marquante à son sujet. Un jour, un reportage lui était consacré à Téléfoot. Il m’avait demandé de lui traduire ce qu’on racontait sur lui. Je lui ai expliqué qu’on en parlait comme du roi de Paris. J’imaginais qu’il en serait flatté. Mais en fait pas du tout. Il était même très remonté et s’est exclamé : Ils se trompent totalement, je ne suis pas le roi, je suis un dieu ! Un mec incroyable et fascinant. Je me rappelle aussi de son caractère, de sa force sur le terrain et de son leadership. Il est aussi très intelligent et vous teste dans toutes les situations, seulement pour vous analyser. Comme tout grand champion, il est aussi exigeant avec lui-même qu’avec les autres. À l’entraînement, il ne prenait pas le moindre exercice à la légère. »