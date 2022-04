Stats CS – Histoire et statistiques autour d’Angers / PSG

Après sa victoire lors du Classico dimanche soir (2-1), le PSG retrouve la Ligue 1 ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus Décalé) avec le déplacement à Angers dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra faire sans neuf joueurs dont Neymar (suspendu), Lionel Messi (inflammation tendon d’Achille gauche), Marco Verratti (contusion et un épanchement du genou gauche) et Presnel Kimpembe (genou droit). En conférence de presse, l’entraîneur argentin a fait savoir qu’il donnerait sa chance aux titis, et a d’ailleurs offert sa première convocation au jeune attaquant Djeidi Gassama, qui performe avec l’équipe U19 (20 buts en championnat et 5 en Youth League). À quelques heures de cette rencontre, petit historique entre les deux clubs.

L’historique en faveur du PSG

Angers / PSG acte 31. Les Parisiens et Angevins se sont affrontés à 30 reprises dans leur histoire. L’historique est en faveur des Rouge & Bleu avec 20 victoires, 7 nuls et 3 défaites. Le leader du championnat, qui s’était imposé 2-1 au Parc des Princes – après avoir été mené – grâce à des buts de Danilo Pereira et Kylian Mbappé, reste sur une série de 26 matches sans défaite contre le SCO. Si on se penche uniquement sur la Ligue 1, les deux clubs se sont affrontés 26 fois. Et là encore, c’est le PSG qui domine avec 16 victoires, 7 nuls et 3 défaites. Les Parisiens ont marqué 55 buts et en ont encaissé 23. Si on regarde uniquement les confrontations à Angers en championnat, le PSG a gagné 6 matches, fait 4 nuls et perdu deux fois (12 matches, 19 buts pour, 11 contre).

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est très en forme ces dernières semaines. Lors des trois derniers matches du PSG, l’attaquant a marqué six buts et délivré quatre passes décisives. Angers est d’ailleurs une de ses proies favorites puisqu’il est le meilleur buteur des Rouge & Bleu contre le SCO avec sept réalisations. Meilleur buteur (21) et passeur (14) du championnat, il voudra poursuivre sur sa forme actuelle pour prendre le large dans ces deux classements, et se rapprocher de quelque chose qui n’a jamais été fait en Ligue 1. Avec l’absence de ses compères de la MNM, Neymar et Lionel Messi, il sera encore plus le joueur qui portera l’attaque parisienne ce soir sur la pelouse du stade Raymond Kopa.

Le match du titre ?

Avec 15 points d’avance sur son dauphin Marseille, le PSG peut assurer son titre de champion de France, le dixième de son histoire ce soir contre Angers. Pour cela, deux scénarios se proposent au club de la capitale. Le premier, les Rouge & Bleu s’imposent et Marseille ne gagne pas – à domicile – contre le Nantes d’Antoine Kombouaré. La deuxième possibilité, le PSG concède le nul contre les Angevins et Marseille s’incline contre les Nantais.