Stats CS – Histoire et statistiques autour de PSG / Bordeaux

Après la désillusion européenne de mercredi soir, le PSG doit se replonger dans la compétition et ce dès ce dimanche avec la réception de Bordeaux dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Un match entre le premier et le dernier du championnat qui doit permettre aux Rouge & Bleu de repartir de l’avant et continuer à distancer leurs poursuivants pour conquérir un 10e titre de champion. À quelques heures de cette affiche, petit historique entre les deux clubs.

L’historique en faveur du PSG

PSG / Bordeaux acte 110. Le club bordelais est la formation la plus affrontée par les Rouge & Bleu dans son histoire. Le club de la capitale s’est imposé à 45 reprises, pour 25 nuls et 39 défaites. Quand on se penche uniquement sur les matches en championnat, les deux équipes se sont affrontées à 95 reprises. Le PSG a gagné 36 matches, Bordeaux 35 et il y a eu 24 nuls. Durant ces 95 affrontements, les Parisiens ont marqué 120 buts et en ont encaissé 123. Si on regarde uniquement au Parc des Princes, le bilan est de 23 victoires, 13 nuls et 11 défaites en Ligue 1 avec 77 buts pour le PSG et 49 pour les Girondins.

L’homme à suivre : Neymar

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, Neymar a affronté à six reprises les Girondins de Bordeaux. Et le club garonnais est l’une des proies favorites du Brésilien (30 ans). En effet, il a marqué sept buts contre l’actuel dernier de Ligue 1. Moins décisif ces derniers temps sur le terrain, l’attaquant pourra voir cette rencontre face à l’un de ses adversaires préférés d’un bon œil pour réaliser une bonne fin de saison et se préparer au mieux pour la saison prochaine. Cette saison, il avait réalisé son meilleur match sur la pelouse du Matmut Atlantique avec un très beau doublé. PSG / Bordeaux, c’est aussi le souvenir de son magnifique coup franc de plus de 30 mètres lors de sa toute première saison parisienne.

31 joueurs ont porté le maillot des deux clubs

Le PSG et Bordeaux sont deux clubs historiques de la Ligue 1. Les deux équipes sont également liées par un grand nombre de joueurs passés par les deux écuries comme Pedro Miguel Pauleta, Guillaume Hoarau, Jérémy Ménez, Alain Roche ou bien encore Mauricio Pochettino. Ils sont en tout 31.

La liste complète des 31 joueurs ayant joué pour le PSG et Bordeaux

Yacine Adli, Claude Arribas, William Ayache, Ali Benarbia, Hatem Ben Arfa, Clément Chantôme, Christian, Patrick Colleter, Stéphane Dalmat, Vikash Dhorasoo, Kaba Diawara, Raymond Domenech, Laurent Fournier, Guillaume Hoarau, Grzegorz Krychowiak, Jean-Louis Leonetti, Laurent Leroy, Peter Luccin, Patrice Marquet, Jérémy Ménez, Roland Mitoraj, Bernard Pardo, Pedro Miguel Pauleta, Mauricio Pochettino, Philippe Redon, Alain Roche, Jean-Louis Rostagni, Younousse Sankharé, Toko, Jean-Pierre Tokoto et Zlatko Vujovic. Il y a aussi Youssouf Sabaly. Le latéral droit a joué 150 matches entre 2016 et 2021 avec les Girondins mais n’a pas joué avec le PSG, son club formateur.

Objectif 2900

Depuis de nombreuses années, le PSG est l’équipe qui inscrit le plus de buts en Ligue 1 et toutes compétitions en dépassant largement les 100 réalisations. Cet après-midi, les Rouge & Bleu pourraient passer le cap des 2900 buts inscrits en première division… à la condition d’en marquer deux. Depuis qu’ils sont présents dans l’élite du championnat, les Parisiens ont donc inscrit 2898 buts.