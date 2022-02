Dans deux jours, le PSG recevra le Real Madrid dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, les deux clubs devraient pouvoir compter sur leur effectif quasiment au complet. Du côté des Rouge & Bleu, seul Sergio Ramos devrait manquer à l’appel. Présent à l’entraînement collectif hier, Neymar a participé à l’intégralité de la séance. Il devrait être dans le groupe mais débuter sur le banc. Chez les Merengue, Ferland Mendy et Karim Benzema feront le voyage direction Paris. L’attaquant français se testera demain pour savoir s’il peut jouer contre le PSG. À 48 heures de cette rencontre, petit historique des huitièmes de finale aller du club de la capitale.

Des huitièmes de finale aller souvent positifs pour le PSG

Depuis son retour en Ligue des Champions lors de la saison 2012-2013, le PSG s’est toujours qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Cette saison, il s’agira de sa 10e participation consécutive à ce stade de la Champions League. Si on se penche uniquement sur les matches allers, les Rouge & Bleu affiche un bilan très satisfaisant avec 6 victoires, 1 nul et 2 défaites. Lors de ces neuf rencontres, les Parisiens ont marqué 21 buts pour seulement 9 buts encaissés. Le PSG a affronté trois clubs espagnols (Valence, le FC Barcelone (X2) et le Real Madrid). Les Madrilènes rejoignent donc leur ennemi catalan aux nombres d’affrontement en 1/8e face à Paris. C’est également le cas de Chelsea, qui fait partie des deux clubs anglais à avoir joué le Paris Saint-Germain au cours du « finale 16 » avec Manchester United (saison 2018-2019). Pour finir, le club de la capitale est tombé contre deux équipes Allemandes pour deux qualifications (Bayer Leverkusen et Borussia Dortmund).

Des huitièmes de finale aller de légende

En neuf huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, le PSG a très souvent offert de belles émotions à ses supporters. Lors de la saison 2013-2014, les Rouge & Bleu avaient surclassé le Bayer Leverkusen sur sa pelouse grâce à un très grand Zlatan Ibrahimovic (0-4). Le Suédois avait marqué un doublé dont une « minasse » de l’extérieur de la surface suite à une subtile déviation de Blaise Matuidi. Quelques années plus tard, lors de la Saint-Valentin 2017, le PSG avait atomisé le FC Barcelone (4-0). Le jour de ses 29 ans, Angel Di Maria avait sorti un match XXL. Un magnifique coup franc et une fantastique frappe enroulée du gauche de l’extérieur de la surface dans la lucarne de Ter Stegen. Julian Draxler et Edinson Cavani – qui fêtait ses 30 ans – avaient aussi marqué. Lors de la saison 2018-2019, les Rouge & Bleu avaient créé l’exploit de devenir la première équipe française à s’imposer à Old Trafford (0-2). Ce jour-là, Presnel Kimpembe avait inscrit son premier but avec son club formateur. Et comment ne pas évoquer la masterclass de Kylian Mbappé toujours face aux Catalans la saison passée, auteur d’un triplé historique au Camp Nou. Une performance qui restera gravée à jamais dans la mémoire des supporters parisiens (1-4).