Stefan Madsen, nouvel entraîneur du PSG Handball

À l’issue de la saison 2024-2025, le PSG Handball va changer d’entraîneur. Le club de la capitale a officialisé l’arrivée sur son banc de Stefan Madsen pour les deux prochaines saisons.

Sept ans après son arrivée sur le banc du PSG Handball, Raul Gonzalez, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, va quitter le club, lui qui n’a pas trouvé d’entente pour une prolongation de contrat avec ses dirigeants. Depuis plusieurs semaines, les Rouge & Bleu étaient à la recherche du successeur du coach espagnol. Et ces dernières heures, le PSG Handball a officialisé le nom de son futur entraîneur. Il s’agit de Stefan Madsen.

A voir aussi : Le PSG Handball poursuit sa route en Coupe de France

Un contrat de deux ans

Ce dernier, qui prendra ses fonctions le 1er juillet 2025, a signé un contrat de deux ans avec le PSG Handball. Dans son communiqué, le club de la capitale indique que : « le prochain entraineur du Paris Saint-Germain Handball possède une riche expérience en club. À la tête du Aalborg Handball de 2018 à 2024, il a mené son équipe à deux finales de Ligue des champions (2021, 2024), tout en remportant quatre titres de champion du Danemark et deux Coupes du Danemark. Actuellement entraîneur de l’équipe égyptienne d’Al Ahly, l’entraîneur de 48 ans a décroché la Ligue des champions Africaine en octobre dernier, après avoir obtenu la médaille de bronze auchampionnat du monde des clubs face au FC Barcelone. » Le PSG fait savoir que Stefan Madsen sera accompagné d’Henrik Møllgaard comme entraineur adjoint. Ce dernier, qui a joué au PSG entre 2015 et 2018, dispute sa dernière saison en tant que joueur avec Aalborg et rejoindra son ancien coach sur le banc du club de la capitale.