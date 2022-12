Stéphan : « Beaucoup de déception par rapport au scénario »

Strasbourg a cru repartir du Parc des Princes avec le point du match nul mais Kylian Mbappé a offert la victoire au PSG dans les dernières minutes de la rencontre sur penalty (2-1). Un résultat cruel pour l’entraîneur alsacien, Julien Stéphan.

19e avant le coup d’envoi, Strasbourg a rapidement été mené au score par le PSG après un but de Marquinhos. Mais les Alsaciens n’ont pas lâché et été récompensés en marquant en début de seconde période avec un but contre son camp du capitaine parisien. Jouant à 11 contre 10 pendant une demi-heure, après l’expulsion de Neymar, les Strasbourgeois ont tenté d’aller chercher la victoire mais ont concédé un penalty en toute fin du temps additionnel. Un penalty transformé par Kylian Mbappé (2-1). Julien Stéphan, le coach de Strasbourg, a tenu à saluer la performance de son équipe malgré le revers.

« Beaucoup de déception pour les joueurs »

« J’ai beaucoup de déception pour les joueurs par rapport aux efforts fournis et l’organisation générale qui a été très cohérente pour faire des prises à deux sur les joueurs dangereux. On était en supériorité numérique, mais contre cet adversaire, avec le talent qu’il y a devant, on sait qu’ils peuvent marquer à tout moment, explique Stéphan en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe. On est arrivé à la dernière seconde, il y a beaucoup de déception par rapport au scénario. C’est encourageant peut-être, mais il va falloir faire tourner le compteur quand même… Demain on va repartir, on a un match très important contre Troyes lundi après-midi.«

Pour Canal Plus, le coach strasbourgeois s’est montré dithyrambique envers Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde selon lui. « C’est une grosse déception vu le scénario du match. On est venus avec beaucoup d’absents, une ligne défensive remaniée. Alors bien sûr ils ont eu la possession, ils ont plus maîtrisé le ballon que nous mais je trouve qu’on a fait un match très cohérent. J’ai dit aux joueurs à la mi-temps qu’il fallait y croire parce qu’il y avait de quoi faire face à ce PSG là, qui était un bon PSG mais un PSG parfois en gestion. C’est très frustrant la manière dont ça arrive, les joueurs auraient mérité d’être récompensés. Mbappé ? C’est le talent qui est capable de faire tourner le match à n’importe quel moment. C’est pour cela que c’est l’un si ce n’est le meilleur joueur du monde. »

Djikou : « Il y a beaucoup de frustration »

Alexander Djiku, qui a pu jouer ce match contre le PSG après avoir vu sa suspension levée, repart après cette défaite avec de la frustration. « Il y a beaucoup de frustration, on avait bien identifié l’adversaire, on avait un bon plan de jeu, on savait que ça allait se jouer sur un petit détail, on avait beaucoup d’énergie, on a eu des situations, on a été très bon offensivement et défensivement et on repart avec 0 point, c’est dommage. Toutes les pertes de balles ne pardonnent pas après sur le penalty un peu litigieux, c’est dommage, je ne vais pas faire de polémique, je n’ai pas revu les images donc je ne vais pas polémiquer. Je suis content de l’état d’esprit de l’équipe après ce n’est pas notre championnat, ce n’est pas notre match, c’est le prochain match contre Troyes qui compte, maintenant il va falloir marquer des points. »