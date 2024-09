Stéphan : « Doué peut devenir un très grand joueur »

Vendredi soir (21 heures, beIN Sports), le PSG reçoit Rennes pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Julien Stéphan, le coach rennais, estime que son équipe peut poser des problèmes au PSG.

Après avoir gagné ses quatre premiers matches de la saison en Ligue 1, le PSG a concédé ses premiers points contre Reims la semaine dernière (1-1). Vendredi soir, le club de la capitale reçoit – au Parc des Princes – le Stade Rennais en ouverture de la sixième journée. Les Parisiens voudront s’imposer afin de préparer au mieux le déplacement à Arsenal dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Deux jours avant son déplacement à Paris, Julien Stéphan s’est présenté en conférence de presse. Le coach rennais se méfie du PSG même s’il estime que son équipe peut poser des problèmes aux Parisiens.

« C’est dur de gêner les Parisiens, il faut y aller avec ses armes »

« Paris est une équipe qui a l’habitude de contrôler le jeu, avec un temps de possession très important. Il faudra essayer de le réduire au maximum mais ils ont à chaque fois le ballon plus que l’adversaire. Si on les laisse jouer, on se retrouve dans nos 30 mètres pendant 90 minutes et on n’arrive pas à s’en sortir. Si on les presse tout le temps, ils finissent par trouver la solution car il y a de la vitesse et du talent. Il n’y a pas de solution miracle mais le Stade Rennais a déjà réussi à poser des problèmes à Paris dans le passé. On tentera d’en poser d’autres vendredi. Mais on ne développe pas l’équipe que pour le déplacement à Paris mais pour les semaines qui arrivent. Il n’y a pas à se renier, les grands principes doivent rester les mêmes, mais bien sûr que l’on doit s’adapter quand on les joue. C’est dur de gêner les Parisiens, il faut y aller avec ses armes. Ils sont logiquement favoris mais dans le passé récent, il y a des matchs qui peuvent nous servir. »

« Une équipe complète, organisée, talentueuse, rigoureuse et puissante »

Julien Stéphan a également évoqué le point fort du PSG cette saison, selon lui, le contre-pressing. « La saison dernière, je trouvais déjà Paris très collectif. Là où ils sont particulièrement forts, c’est dans leur comportement quand ils ont perdu le ballon, leur faculté à contre-presser et étouffer l’adversaire. C’est une équipe complète, organisée, talentueuse, rigoureuse et puissante. » Le coach rennais a également évoqué Désiré Doué, son ancien joueur. « Il peut devenir un très grand joueur. Il a le talent, c’est une évidence. C’est l’enchaînement des matchs qu’il faut gérer. Il a fait le choix de rester en France, avec une concurrence qui est très forte. Il a la polyvalence pour gratter le maximum de temps de jeu et le potentiel pour devenir un futur très grand joueur, c’est une certitude. »