Stéphane Bitton et les dossiers chauds du moment au PSG

Le PSG va vivre des semaines très importantes pour la suite de sa saison. Dimanche, il affronte Lille en Ligue 1 avant de recevoir Rennes le 11 février puis recevoir le Real Madrid en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Stéphane Bitton – dans sa chronique pour France Bleu Paris – a fait le point sur les dossiers chauds des Rouge & Bleu à 12 jours du match contre les Merengue.

« Je ne sais pas si le PSG va éliminer le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions mais ce que l’on peut constater quand même c’est que le Paris Saint-Germain n’avance pas dans la sérénité en ce moment, à 12 jours de la première manche. Le bateau prend l’eau de toute part et les sujets d’inquiétudes, les dossiers ne manquent pas.«

Le journaliste a de nouveau évoqué Mauricio Pochettino. « Il n’y a pas un jour sans qu’il y ait une rumeur autour de l’entraîneur du PSG. La question n’est plus de savoir s’il va rester la saison prochaine mais quand est-ce qu’il partira. […]Il a épuisé les plus patients, les plus tolérants. Son passage à Paris est un échec. […]La confiance est rompue entre les deux parties.«

Stéphane Bitton qui est aussi revenu sur l’énième blessure de Sergio Ramos. « On se pose même des questions sur la suite de sa carrière. C’est devenu récurrent. Il a été touché au mollet jeudi dernier, à l’entraînement. Il n’est pas encore forfait pour le match face à ses anciens coéquipiers du Real Madrid. Mais rien n’incite à l’optimisme. On devrait en voir plus clair dans les prochains jours.«

Le suiveur du PSG qui a conclu sur Kylian Mbappé. « Il y a comme quelque chose qui se passe en ce moment, comme une démission de la part des supporters du Paris Saint-Germain. On a l’impression qu’il va partir. Pourtant, Kylian Mbappé a toujours dit, l’argent c’est bien mais ce n’est pas ce qui dictera mon choix, c’est le sportif. Il a envie de gagner la Ligue des Champions, et le Ballon d’Or qui ira forcément derrière. Et j’ai peur qu’il ait compris qu’avec le PSG, ce sera difficile. Et en tout cas, ce n’est pas le match de lundi face à Nice qui va encore plus lui donner envie de rester. Donc là aussi, le doute s’est envolé peut-être face à Nice pour Mbappé. »