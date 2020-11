A force de patiner en Ligue 1 comme en Champions League, le PSG se fait petit à petit rattraper par le peloton des clubs français en quête d’Europe. Et le match à venir à La Mosson pourrait tendre encore plus la situation puisqu’avant il y a Manchester United et après Istanbul BB, deux rencontres plus importantes encore. Stéphane Bitton, lors de sa chronique matinale sur France Bleu Paris, a abordé ainsi le sujet :

“Je fais mon mea culpa. Il y a trois semaines j’annonçais que le PSG allait tranquillement vers son dixième titre après une victoire 3-0 contre le Stade Rennais. Mais ce matin il ne reste plus que deux points sur la meute. Paris n’avance plus. Le PSG a pris un point au terme de deux matches qu’il devait remporter. La meute, c’est 2 L et 3 M. Deux L comme Lille et Lyon, trois M comme Marseille, Monaco et Montpellier”, a commenté Stéphane Bitton ce matin sur France Bleu Paris. “C’est inquiétant ? Oui et non. Le PSG a évidemment l’effectif pour gagner la Ligue 1 et viser beaucoup plus haut. Cette équipe n’a pas été taillée pour la L1 mais la Ligue des champions. En tout cas c’est l’idée. Mais il faut se méfier parce ce que le PSG a un rythme de relégable. Paris se déplace samedi prochain à Montpellier, et entre temps il y a l’échéance essentielle à Manchester. Alors il y a les blessés, il n’y a pas d’équipe-type, il y a peu d’investissement des joueurs à l’image de Kylian Mbappé, et ce manque de capacité à réaliser les efforts pendant deux périodes… Il faudrait peut-être une réforme pour que les matches durent 45 minutes. Alors le PSG serait confortable leader.”