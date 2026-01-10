Stéphane Gilli (PFC) : « On espère jouer un mauvais tour au PSG »

Ce lundi soir (21h10 sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Paris FC en 16es de finale de Coupe de France. Après la défaite en Ligue 1 le week-end dernier, l’entraîneur du PFC espère frapper un beau coup.

PSG / Paris FC acte II. Une semaine après la victoire en Ligue 1 (2-1), les Rouge & Bleu affrontent une nouvelle fois le PFC ce lundi soir au Parc des Princes, cette fois-ci dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France (21h10 sur beIN SPORTS 1). Dans le dur en championnat, le promu compte bien réaliser un gros coup face au tenant du titre. En conférence de presse d’avant-match, le coach du Paris FC, Stéphane Gilli, s’est exprimé sur cette rencontre de coupe face au PSG, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Est-ce un avantage de rejouer le PSG une semaine après la défaite en Ligue 1 ?

« Oui, on connaît l’adversaire, comment il joue et ce qu’il propose, même si on ne sait pas quelle équipe sera alignée. Elle sera de toute façon performante. Plutôt que de faire une vidéo sur l’adversaire, on a pu faire ce (samedi) matin un retour sur ce que l’on a bien fait et moins bien fait. La semaine a été un peu particulière à cause des intempéries, on a fait deux jours de futsal mais hier (vendredi) on s’est entraîné, aujourd’hui (samedi) aussi et il y a encore demain (dimanche). »

Les leçons à retenir de cette défaite

« Ce que l’on a fait lors de la deuxième période. En première, si on avait été plus juste sur trois-quatre situations, on aurait pu obtenir mieux, et peut-être ramener un petit nul avec plus de réussite. On a été en difficultés sur deux-trois actions et sur deux-trois autres on aurait pu les mettre en difficulté. On prend un but sur une transition et l’autre sur un contre alors que l’on est dans la surface adverse et que l’on peut avoir une situation de but (…) Face à leur contre-pressing, on aurait pu mieux exploiter certaines situations. C’est une des équipes les plus ouvertes, en profondeur il y a des espaces. À la vidéo, on a vu que certaines fois, Willem (Geubbels) et Alimani (Gory) auraient pu être mieux servis. »

Peut-il aligner une nouvelle fois une défense à cinq pour ce match de coupe ?

« Oui, c’est une possibilité. On peut jouer dans différents systèmes mais celui à 5 est envisageable. Je l’avais choisi en fonction des joueurs à disposition. Nous n’avions pas de latéral droit et j’ai voulu mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. On va essayer de jouer un peu plus, d’avoir plus de maîtrise. Le but est de se qualifier et d’aller le plus loin possible en Coupe, ce serait bien pour le club, les joueurs et la confiance. Le match de L1 a été encourageant. On espère jouer un mauvais tour au PSG mais il faudra être plus juste. J’ai bon espoir de faire quelque chose. »