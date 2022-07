Stop ou encore ? Quel avenir pour Julian Draxler au PSG

Cet été, le PSG compte dégraisser. Pour cela, les dirigeants parisiens ont listé une dizaine de joueurs qu’ils souhaitent voir partir. Parmi eux, Julian Draxler. Lors de son arrivée à Paris durant le mercato hivernal 2017 contre 36 millions d’euros en provenance Wolfsburg, le joueur a 23 ans et est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs qui doit être la relève de la Nationalmannschaft. Mais malgré des débuts très prometteurs, sa carrière parisienne va rapidement se transformer en déception.

Des débuts très prometteurs avant une disparation lente

Dès son premier match avec les Rouge & Bleu, l’Allemand fait trembler les filets. Entré en jeu à la 58e minute du match des 32es de finale de Coupe de France contre Bastia, il marque à la 89e pour clôturer le festival des Parisiens (7-0). Pour sa première en Ligue 1 – un déplacement à Rennes pour la 20e journée – il marque encore et offre la victoire au PSG. Il récidive pour sa première en Ligue des Champions face au FC Barcelone en marquant le deuxième but de la large victoire parisienne (4-0). Idem pour son premier match de Coupe de la Ligue. Il marque un but et délivre une passe décisive en finale contre Monaco (4-1). Julian Draxler effectue une bonne première demi-saison au PSG avec 10 buts, 3 passes décisives en 25 rencontres.

Lors de la saison 2017/2018, Draxler réalise encore des bonnes performances et termine avec 47 matches toutes compétitions confondues pour cinq buts et dix passes décisives. Il enchaîne avec un exercice à 46 matches pour cinq réalisations et 12 offrandes. C’est à partir de la saison 2019-2020 que la carrière de Draxler au PSG commence à vaciller. Avec la concurrence en attaque, il joue peu (22 matches toutes compétitions confondues, 0 but, 7 passes décisives). Il manque aussi plusieurs matches en raison de blessures. À un an de la fin de son contrat, le PSG veut s’en séparer mais il reste finalement. Sa saison 2020-2021 est tronquée par les blessures mais il arrive tout de même a joué 34 matches (4 buts, 7 passes décisives), en raison des absences multipliées de ses coéquipiers. En fin de contrat, tout le monde pensait qu’il allait partir… mais il prolonge finalement pour trois ans, soit jusqu’en juin 2024. La saison écoulée, Draxler a encore une fois été plusieurs fois blessé et n’entrait pas forcément dans les plans de Mauricio Pochettino. Il n’a joué que 24 matches (2 buts, 2 passes décisives, 8 titularisations, 861 minutes).

L’avis de la rédaction de CS

Au sein de la rédaction de Canal Supporters, le cas de Julian Draxler fait l’unanimité. Le milieu offensif de 28 ans doit quitter le PSG. Après des débuts prometteurs sous le maillot Rouge & Bleu. Depuis trois ans, l’international allemand est très loin de son niveau lors de son arrivée à Paris qui lui promettait une très belle carrière. Malgré un faible temps de jeu depuis trois saisons, il ne souhaitait pas partir. Son très bon salaire et sa vie parisienne étant, semble-t-il, plus importants que son métier, jouer au football. Même si les dirigeants parisiens veulent s’en séparer cet été, ses performances en bernes n’attirent pas les convoitises. Il ne semble pas intéressé par d’autres clubs non plus. L’Inter a même refusé qu’il soit inclus dans le deal pour Milan Skriniar. Mais à quelques mois de la Coupe du Monde, Julian Draxler pourrait accepter un départ afin d’être sûr de jouer régulièrement et avoir sa place dans la liste d’Hansi Flick.

L’avis des Csiens

Temps de jeu 2021-2022 de Julian Draxler*

Ligue 1 : 18 matches disputés (540 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 18 matches disputés (540 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Ligue des champions : 4 matches disputés (141 minutes) – 1 passe décisive

: 4 matches disputés (141 minutes) – 1 passe décisive Coupe de France : 1 match disputé (90 minutes)

: 1 match disputé (90 minutes) Trophée des Champions : 1 match disputé (90 minutes)

*Source : Transfermark