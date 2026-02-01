Strasbourg / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte le RC Strasbourg en conclusion de la 20e journée de Ligue 1.

Après son match nul face à Newcastle (1-1) en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche. En conclusion de la 20e journée de championnat, le club de la capitale se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg avec pour ambition de récupérer son fauteuil de leader.

Et à une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre les Strasbourgeois et Parisiens ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi dernier, les Rouge & Bleu n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul face à Newcastle (1-1) au Parc des Princes. Aucun Csiens n’avait trouvé le bon résultat ici.